Curso sobre LGPD: Entenda e proteja seus dados pessoais

Espaço Universeg, plataforma gratuita de ensino do Grupo Bradesco Seguros, apresenta curso sobre o tema para proteção pessoal. O uso da internet nos conecta diariamente a uma vasta quantidade de informações e dados, mas também pode nos deixar expostos a riscos. Nesse contexto, a segurança digital tornou-se uma pauta relevante, trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para a conversa também.

A LGPD, como é conhecida, entrou em vigor em 2018 no Brasil, com o objetivo de proteger os dados pessoais tanto no ambiente virtual quanto no físico. Apesar da legislação estar em prática, muitos brasileiros ainda desconhecem suas diretrizes e aplicações.

Pensando nisso, o “Espaço Universeg”, plataforma de educação gratuita do Grupo Bradesco Seguros voltada para a sociedade em geral, oferece o curso “LGPD: Meus Dados, Meus Direitos”. Este conteúdo, com duração de apenas 20 minutos, aborda de forma didática a legislação sobre o uso de dados pessoais, destaca a importância de entender como e para que nossas informações são utilizadas e ensina como devemos nos proteger.

Para mais informações acesse: www.espacouniverseg.com.br

