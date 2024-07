O Consórcio da Rodobens é um dos destaques no Prêmio Reclame Aqui

Companhia segue para fase de votação aberta, em indicação que demonstra a excelência proporcionada no atendimento ao cliente – O Consórcio da Rodobens foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui na categoria Consórcios e Grandes Operações. Na premiação que reconhece e valoriza as melhores iniciativas de empresas que demonstram excelência no atendimento ao consumidor e na resolução de problemas, as práticas da companhia figuram entre as melhores iniciativas no País.

Nos últimos anos, a Rodobens tem concentrado seus esforços em elevar a qualidade do atendimento e fortalecer o relacionamento próximo por meio de uma série de iniciativas inovadoras, sempre colocando as necessidades de seus clientes no centro de suas estratégias.

Uma dessas iniciativas inclui a implementação de um avançado sistema de atendimento omnichannel, que integra diversos canais de comunicação para garantir uma interação fluida e eficiente. Além disso, a empresa tem investido em programas de treinamento contínuo para seus colaboradores, capacitando-os a resolver questões de maneira ágil, eficaz e humanizada.

“A indicação ao Prêmio Reclame Aqui reflete o compromisso da empresa com a qualidade e a satisfação do consumidor, destacando-se no setor de consórcios pela sua eficiência e dedicação. Estamos honrados e motivados a continuar aprimorando nossos processos e oferecendo um serviço de alta qualidade”, afirma Libano Barroso, CEO da Rodobens.

A Rodobens segue para a etapa de votação aberta ao público, que acontecerá entre os dias 01 de setembro até 31 de outubro, no site do Reclame Aqui.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores. Informações: www.rodobens.com.br