Paris 2024: Allianz promove intercâmbio cultural e leva colaboradores para atuar como voluntários nos Jogos Olímpicos

Foram selecionados 200 funcionários, de 16 países. Pela primeira vez, Allianz Brasil participa da ação – Parceira oficial de seguros dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, a Allianz Seguros está presente na competição, que teve início no dia 26 de julho. Além de ser uma das principais patrocinadoras globais dos Movimentos Olímpico e Paralímpico, a companhia levou seus colaboradores para atuar como voluntários no maior evento esportivo do mundo. Foram selecionados 200 colaboradores, de 16 países em que a Allianz tem atuação. As escolhas ocorreram após um criterioso processo de seleção realizado pela Allianz e também pelo COI (Comitê Olímpico Internacional). A seletiva foi feita em duas etapas e envolveu sorteio e prova de proficiência. Por meio de seus voluntários, a Allianz apoia a organização da competição em uma variedade de funções, desde receber os espectadores e guiá-los para o local exato, distribuir equipamentos úteis e ajudar os atletas ou a equipe médica.

De acordo com o COI, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 são o maior evento já organizado na França. Entre os meses de julho e agosto, a cidade de Paris deve receber 10,5 mil atletas, 31,5 mil voluntários, 11 mil portadores de tocha e milhões de espectadores.

“Levar nossos colaboradores para apoiar todo o ecossistema envolvido nos Jogos Olímpicos vai além de permitir que eles participem ativamente do evento, possibilita que entrem em contato com realidades diferentes e, assim, enriqueçam o seu repertório cultural. É uma grande oportunidade de colocarmos em prática os valores corporativos da nossa marca, como promover uma mentalidade global, de diversidade e de igualdade”, diz Marcia Lourenço, diretora executiva de Recursos Humanos e Comunicação da Allianz Seguros. “Além disso, nada mais capacita, conecta e traz o que há de melhor nas pessoas como os esportes”, completa.

Ação inédita

Pela primeira vez, a Allianz Brasil participa da ação. A companhia está sendo representada por Bianca Rosolem, Laís Neris e Marina Conelian, que embarcaram na semana de 21 de julho à França. Enquanto Bianca está nos jogos de futebol realizados na arena Parque dos Príncipes, com a atribuição de auxiliar os jornalistas e atletas na comunicação em inglês, Laís e Marina estão alocadas nas competições de Ciclismo, Mountain Bike e BMX Freestyle atendendo aos espectadores do evento.

“Mais do que Copa do Mundo ou qualquer outro evento esportivo, as Olimpíadas me parecem ser mais democráticas ao trazer pessoas de diversas realidades, diferentes classes sociais, países e modalidades”, afirma Laís, que trabalhou na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. “Achei que nunca mais teria a oportunidade de participar de um evento tão grande. Sou duplamente sortuda por poder trabalhar nas Olimpíadas de novo, desta vez em Paris. Inclusive, essa é a minha primeira vez na cidade”, afirma.

A relação de Marina com o esporte, por sua vez, é antiga: desde criança, seus pais sempre a incentivaram muito na prática esportiva. Na infância e na adolescência, o programa favorito de Marina era assistir e praticar esportes diferentes. “Quando surgiu a oportunidade de ser voluntária dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, assumi aquilo como verdade absoluta. Acabou dando certo”, declara. “Estou em êxtase de poder viver isso e muito animada”, comemora.

Bianca Rosolem acredita que os Jogos Olímpicos reúnem diversas histórias ao mesmo tempo. “Gosto muito de ver histórias sendo contadas”, afirma ela, que no período escolar se organizava para acompanhar as competições, quando aconteciam durante as madrugadas. Bianca sempre trabalhou em multinacional, mas aproveitou a oportunidade para estudar francês. “Vou aproveitar para colocar em prática. É um sonho participar de Paris 2024”, conclui.

Histórico no esporte

O Grupo Allianz possui um longo histórico no esporte, a exemplo da parceria com os Movimentos Olímpico e Paralímpico, que teve início em 2021 e vai se estender até 2028. No Brasil, a Allianz Seguros patrocina os nadadores e medalhistas olímpicos Ana Marcela e Bruno Fratus, além de Jessica Messali, paratleta campeã mundial no paratriatlo. O Grupo Allianz ainda detém naming rights de sete arenas ao redor do mundo: Allianz Arena (Alemanha), Allianz Stadium (Austrália), Allianz Field (Estados Unidos), Allianz Riviera (França), Allianz Parque (Brasil), Allianz Stadion (Áustria) e Allianz Stadium (Itália). A empresa também acumula experiências com o patrocínio global à Fórmula E e à Extreme E.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.