CSP-MG promove Workshop Conhecer para Proteger com foco na capacitação e networking

No próximo dia 7 de novembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza o VIII Workshop Conhecer para Proteger, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. O evento, que tem como objetivo promover a capacitação e atualização dos profissionais do mercado, além do networking, contará com apresentações das beneméritas Affiance, Insurance Market, que convida a parceria Excelsior Seguros, e Bradesco Seguros.

A abertura será realizada pelo presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, que destacará a importância de iniciativas voltadas ao compartilhamento de conhecimento e ao fortalecimento das relações entre os principais players do setor de Seguros de Pessoas.

O encontro terá também a participação de Maurício Tadeu Barros Morais, professor e diretor do CSP-MG, que conduzirá os debates como mediador, incentivando o diálogo e a troca de experiências sobre temas de relevância para o mercado.

“A série de Workshops Conhecer para Proteger se consolidou como uma oportunidade única para corretores, seguradoras, operadoras, assessorias, consultorias e demais profissionais do setor aprofundarem seus conhecimentos e debaterem práticas inovadoras. Nesta edição, as apresentações das beneméritas proporcionarão uma visão estratégica sobre as novas tendências e desafios do mercado de seguros, com destaque para a importância da proteção e da segurança financeira dos segurados”, comenta Mello.

Primeira a se apresentar, a diretora Comercial da Affiance, Fabiana Cardoso, falará sobre as mudanças na estrutura da administradora de benefícios. “Os participantes vão conhecer os negócios em que atuamos e as oportunidade ofertadas aos corretores de seguros que desejam se tornar parceiros”, assinala.

Gerciony Sousa, gerente-executivo Seguro Habitacional da Excelsior, parceira da assessoria Insurance Market, abordará o seguro habitacional cujo “objetivo principal é gerar sustentabilidade às operações de financiamento imobiliário, seja na cessão/venda direta pela construtora e/ou incorporador ao comprador, ou pela rede bancária, tendo um contrato de financiamento atrelado à operação”.

Betania Fonseca, superintendente Comercial Varejo MG Saúde e Dental da Bradesco Seguros, e Reginaldo Possani, superintendente Comercial MG Vida e Previdência da companhia, encerram o evento.

O executivo apresentará o novo Seguro de Vida Empresarial Flexível Bradesco MEI, solução que possibilita ao microempreendedor individual adquirir uma apólice de vida, podendo ser ampliada para um funcionário. “O objetivo do produto é atender às necessidades de quem trabalha de forma independente, proporcionando uma maior segurança a esses profissionais”, explica. Possani também vai falar do produto Empresarial Flexível Pessoa Chave, que ampliou suas vantagens. “Com isso, além de proteger os sócios da empresa, agora contempla seus diretores”, acrescenta.

As inscrições para o VIII Workshop Conhecer para Proteger são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/cMVY2yjpyKByJKPM9

Serviço:

Evento: VIII Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação: Affiance, Excelsior Seguros, a convite da benemérita Insurance Market, e Bradesco Seguros

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 07/11/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/cMVY2yjpyKByJKPM9