A presença feminina no mercado de TI e seguros

Por Sheila de Carvalho – O mercado de seguros tem debatido cada vez mais questões sobre empoderamento e a importância das vozes femininas nos ambientes corporativos, trazendo sonoridade, inclusão, diversidade e harmonia. Recentemente, por exemplo, tive a oportunidade de participar de dois eventos em que foram abordados temas distintos: 'Carreira feminina e suas transições em seguros' e 'Pressão no universo feminino – como lidar e superar'. Ambos super atuais e com uma abordagem extensa e ampla, trazendo questões de extrema importância para as mulheres e seus múltiplos papéis, seja na organização corporativa, como também nas funções e tarefas do dia a dia e os desafios enfrentados mediante o posicionamento da sociedade atual ao universo feminino. Entre os assuntos que estiveram presentes ainda estão a falta de participação e equidade nos cargos de liderança nas empresas. Hoje as mulheres representam somente 17% dos CEO´s e 31% entre os executivos, apesar de ocupar 52% de todas as posições no mercado de seguros. Outro tópico debatido foi é a diferença salarial, já que as mulheres ganham, em média, 68,7% a menos que os homens. Falando especificamente da área de TI, as profissionais representam 20% do quadro de trabalhadores e recebem 34% menos, em média, mesmo apresentando uma rentabilidade 22% maior que os homens. Como se não bastasse, em muitas organizações ainda persiste o desafio de ter que se provar para diretorias masculinas, que geralmente não tem a sensibilidade das multitarefas e papéis femininos, o que gera uma pressão muito maior para exercer e manter os cargos e funções, sem deixar de lado outras demandas com o lar, filhos, companheiro, entre outras. Ouvir mulheres de outros setores e que também possuem carreiras versáteis se tornou uma maneira da mulher, através da capacitação, exercer e galgar melhores posições e transições de carreira, sendo mais competitivas em seus papéis. Na próxima semana haverá mais um evento para fortalecer a presença e liderança feminina no mercado segurador. O 'Mulheres no Affinity' é um fórum de networking feminino criado com o objetivo de promover trocas de experiências, negócios, e até fomentar o lazer entre as mulheres que atuam no segmento. Será mais uma oportunidade que nós, mulheres, teremos para marcar nossa importância e posição de destaque no ecossistema do seguro. Antes de encerrar, quero agradecer a empresa que eu represento, o InsureMO, por me apoiar e incentivar a fazer parte desses eventos. Participar ativamente deste movimento, que segue desbravando o mercado corporativo ao lado de tantas mulheres especiais é uma enorme satisfação! Que venham mais eventos como esses e que as mulheres conquistem seu merecido espaço nesse mercado ainda tão tradicional e masculino!

Por Sheila de Carvalho, Associate Pre Sales Latam do InsureMO