Lucro do Grupo Bradesco Seguros atinge R$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 8,1% frente ao trimestre anterior

Faturamento atingiu cerca de R$ 90 bilhões no ano, com evolução de 14,0% – O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa crescimento de 8,1% em relação ao trimestre anterior, com evolução do ROAE de 22,1% para 23,74%. No acumulado de janeiro a setembro, o lucro líquido atingiu R$ 6,5 bilhões, alta de 0,4% frente ao mesmo período de 2023. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 31,5 bilhões no trimestre, aumento de 4,2% sobre o trimestre anterior, e R$ 89,6 bilhões no ano, alta de 14,0% na comparação com os nove primeiros meses de 2023.

A boa performance do faturamento e a melhora dos índices de sinistralidade e comercialização contribuíram para o avanço do resultado das operações, que apresentou evolução de 4,2% no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2023. Merece destaque a redução de 2,4 p.p na sinistralidade frente ao segundo trimestre de 2024, atingindo 76,2%. Quanto às indenizações e benefícios pagos de janeiro a setembro, o Grupo retornou à sociedade um total de R$ 41,8 bilhões.

Em seguro de vida, a grade de produtos da Bradesco Vida e Previdência apresentou avanços no período. Os destaques ficaram por conta do lançamento do seguro Empresarial Flexível MEI, focado no microempreendedor individual, e da evolução do Empresarial Flexível Pessoa Chave, produto que se diferencia pela flexibilidade de coberturas e assistências.

Já em previdência, a companhia alcançou uma captação líquida de R$ 8,0 bilhões no ano e lançou o Pecúlio Super Simples Bradesco, produto que concede indenização única aos beneficiários no valor mínimo de R$ 25 mil e máximo de R$ 1,2 milhão, em caso de falecimento do participante do plano previdenciário.

A Bradesco Saúde anunciou a ampliação da sua rede de prestadores credenciados na região Centro-Oeste, fortalecendo a capacidade de atendimento em municípios que são referência do agronegócio brasileiro.

No ramo de seguro de automóveis, a Bradesco Seguros firmou, com a Livelo, parceria que possibilita a utilização de pontos na contratação total ou parcial do seguro. A companhia anunciou, ainda, a criação do Bradesco Seguro Moto, para atender às necessidades específicas desse segmento, disponível para motos de uso particular, nacionais e importadas, sob regras contidas nas condições do produto.

Em Ramos Elementares, a Bradesco Seguros lançou, em conjunto com o Bradesco Expresso, um produto pré-formatado que visa a proporcionar praticidade para o cliente e ampliar o acesso ao seguro residencial.

Já a Bradesco Capitalização alcançou, no terceiro trimestre de 2024, crescimento de 33% no faturamento pelos canais digitais, em relação ao mesmo período do ano anterior, mantendo a liderança do mercado.

A Atlântica Hospitais concluiu as operações anunciadas nos trimestres anteriores, como a aquisição de participação de 20% do Grupo Santa, rede de hospitais líder no Centro-Oeste, além de criação da nova rede de Hospitais, Atlântica D’Or, com a inauguração das unidades de Guarulhos (SP) e Alphaville (SP) durante o mês de outubro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

