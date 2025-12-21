Promoção no CCPSegNews: faça a sua inscrição nos eventos de Janeiro/Fevereiro com desconto até 30 de Dezembro!

I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis
Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…
Data: 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (Plataforma GoogleMeet)
Inscrição: R$ 120,00 – Por: 80,00
Faça a sua inscrição no link:
https://agenciasegnews.com.br/1o-forum-ead-seg-news-de-subscricao-aceitacao-de-riscos-declinaveis/
I Workshop Seg News de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros
“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”
Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30
Inscrição: R$ 140,00 – Por: R$ 100,00
Faça a sua inscrição no link:
https://agenciasegnews.com.br/1o-workshop-seg-news-de-seguro-de-transporte-de-carga-internacional-sinistros/
CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA
Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30
Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo
Apresentação: Professor Norberto Barros
Inscrição: R$ 240,00 – Por: R$ 200,00
Faça a sua inscrição no link:
https://agenciasegnews.com.br/curso-avancado-de-seguro-riscos-de-engenharia/