Participe do Curso EAD de Seguros Aeronáuticos para sua empresa decolar!

Dias 19 e 21 de Agosto – O curso será ministrado pela advogada Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette, a qual tem vasta experiência no mercado de seguros com foco no Direito do Seguro e de Seguros Aeronáuticos. Confira o programa e faça reserve a sua inscrição através do WhatsApp 11 934157357 ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CURSO BÁSICO EAD DE SEGUROS AERONÁUTICOS

Data: 19 e 21 de Agosto de 2025 – Das 19h00 ás 21h00

Carga Horária: 04 Horas – Plataforma GoogleMeet

Professora: Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Dra Juliana Salicio de Carvalho Chiquette:

OAB/SP 317.451, graduada pela Universidade Santa Cecília em 2010, pós-graduada em Direito Contratual pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, pós-graduada em Mediação, Negociação e Arbitragem pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Empresarial pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Constitucional pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Lei de Proteção de Dados pela Faculdade Legale, pós-graduanda em advocacia extrajudicial, mestranda em Resolução de Conflitos pela Universidade Del Atlântico – Espanha, docente do Centro de Capacitação Profissional SegNews e do Centro de Estudos em Direito e Negócios – CEDIN, autora de livros e artigos jurídicos. Membro da Comissão de Estudos de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Práticas Colaborativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo nos triênios 2016/2018 e 2019/2021. Membro da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2016/2018. Membro da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Triênio 2023/2025. Membro da APDADOS .

Programa:

Objetivos:

– Entender os conceitos básicos do seguro aeronáutico

– Conhecer os tipos de seguros aeronáuticos disponíveis

– Aprender a importância do seguro aeronáutico para a indústria aeronáutica

Dia 19 de Agosto

Hora 1: Introdução ao Seguro Aeronáutico

– Definição de seguro aeronáutico

– História do seguro aeronáutico

– Importância do seguro aeronáutico para a indústria aeronáutica

– Tipos de riscos cobertos pelo seguro aeronáutico

Hora 2: Tipos de Seguros Aeronáuticos

– Seguro de casco (Hull Insurance)

– Seguro de responsabilidade civil (Liability Insurance)

– Seguro de passageiros (Passenger Liability Insurance)

– Seguro de carga (Cargo Insurance)

Dia 21 de Agosto

Hora 3: Cobertura e Exclusões

– Cobertura de danos materiais e pessoais

– Exclusões comuns em seguros aeronáuticos (guerras, terrorismo, etc.)

– Importância de ler e entender a política de seguro

Hora 4: Práticas e Regulamentações

– Regulamentações nacionais e internacionais (ANAC, ICAO, etc.)

– Práticas de gerenciamento de risco em seguros aeronáuticos

– Importância da documentação e registro de aeronaves

Atividades:

– Discussão em grupo sobre casos de seguros aeronáuticos

– Análise de políticas de seguro aeronáutico

– Exercícios práticos sobre cálculo de prêmios e cobertura

Recursos:

– Slides de apresentação

Informação para Inscrições:

Investimento………………………………R$ 180,00

(*) Inclui Certificado

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Dados para Inscrição:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp: