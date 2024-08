Coris é reconhecida pela GPTW pelo 2º ano consecutivo

Empresa sobe para a 8ª posição no ranking e recebe prêmio de Destaque em Saúde Mental – A Coris, referência em assistência e seguro viagem, alcançou mais um marco significativo ao ser reconhecida pela Great Place to Work (GPTW) pelo segundo ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar em Barueri e Região. A empresa avançou no ranking, subindo da 16ª posição, ocupada no ano passado, para a 8ª colocação em 2024.

Além dessa conquista, a Coris também recebeu o prêmio de Destaque em Saúde Mental, uma distinção concedida a apenas sete das 45 empresas premiadas. Este reconhecimento destaca o empenho contínuo da Coris em promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, priorizando a saúde mental de seus funcionários.

Ambas as premiações são baseadas nas avaliações e feedbacks dos colaboradores, complementadas por uma rigorosa análise das documentações submetidas pela empresa, que comprovam a veracidade das iniciativas implementadas.

“A evolução no ranking da GPTW e o reconhecimento em saúde mental são reflexos diretos do nosso esforço contínuo em criar um ambiente de trabalho que valorize e cuide das pessoas. Na Coris, entendemos que o bem-estar de nossos colaboradores é essencial para o sucesso da empresa, e por isso continuamos a investir em programas e ações que promovam uma cultura corporativa saudável,” afirma Bruno Venancio, Diretor Jurídico e de RH da Coris.

Sobre a Coris

A Coris, empresa com mais de 35 anos de experiência em assistência e seguro viagem, destaca-se como uma das líderes no setor. Com atendimento próprio, exclusivo e de alta qualidade, a empresa garante assistência 24 horas por dia em português aos seus clientes em âmbito global.

Com uma ampla gama de serviços, a empresa oferece opções de seguro para todos os tipos de viagens nacionais e internacionais incluindo viagens de lazer e negócios, cruzeiros, intercâmbios, além de coberturas específicas para pets, gestantes e esportistas amadores e profissionais. A Coris possui o maior número de modalidades esportivas cobertas, consolidando sua posição como a principal no setor. O constante investimento em tecnologia e qualidade é evidenciado pela presença de uma equipe do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein e Sirio Libanes, reforçando o seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Todos os serviços e pacotes da empresa incluem a cobertura médica para doenças preexistentes, atendendo às diversas necessidades dos clientes e possibilitando que todos os viajantes possam sonhar e usufruir do sonho de viajar. Além disso, a empresa estabelece parcerias estratégicas com renomados atletas e influenciadores, como os campeões mundiais de surf Lucas Chumbo e Bruna Takahashi, reforçando o compromisso da Coris em oferecer soluções completas e confiáveis exatamente quando o viajante mais precisa.

Mais informações: https://coris.com.br