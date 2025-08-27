Rodobens atinge marca bilionária na comercialização de cotas de consórcio no 2T25

Volume de créditos em cotas de consórcio vendidas chega a R$ 2 bilhões no trimestre, crescimento de 15% em relação ao 2T24 – No segundo trimestre de 2025, a Rodobens registrou forte desempenho na divisão de Serviços Financeiros, com R$ 2,6 bilhões de Negócios Gerados no 2T25 e R$ 4,8 bilhões no semestre, registrando crescimento de 15% e 14,5% respectivamente, comparado ao mesmo período do ano anterior, com destaque para as vendas através dos canais de concessionárias parceiras e agentes comissionados.

No consórcio antingiu a marca de R$ 2 bilhões em Negócios Gerados do trimestre, sendo que no acumulado o total chega a R$ 3,6 bilhões (+14,5% vs. 1S4). Os produtos de crédito somaram R$ 875 milhões em negócios gerados no semestre, alta de 18,5% comparado ao 1S24, enquanto a venda de prêmios líquidos de seguros avançou com crescimento de 6,3% no período (vs. 1S24) totalizando R$ 362 milhões.

A carteira de crédito atingiu R$ 19,5 bilhões neste semestre, aumento de 13,2% em relação ao 1S24, e as receitas futuras contratadas de consórcio e seguro prestamista somaram R$ 3,4 bilhões, refletindo um portfólio sólido e diversificado. A atuação dos canais de parcerias reforça a capilaridade e a eficiência comercial, consolidando a Rodobens como referência no mercado de consórcios.