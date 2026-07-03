Evoy anuncia reforço executivo em nova fase de expansão

Valney Corrêa, Maíra Grimaldi e Paulo Parra chegam à empresa para apoiar a construção da “Nova Evoy”, plano estratégico que prevê mais de R$ 28 milhões em investimentos e metas de expansão até 2029 – A Evoy, administradora de consórcios autorizada pelo Banco Central, anuncia a chegada de Valney Corrêa, Maíra Grimaldi e Paulo Parra para reforçar sua equipe nas áreas comercial, performance e estruturação, e operacional. Os executivos vêm para apoiar a nova fase de expansão da companhia, contribuindo para a estratégia de crescimento, fortalecimento da governança, eficiência dos processos e avanço de iniciativas de inovação e tecnologia.

“Estamos vivendo um momento muito importante na trajetória da Evoy. Após cinco anos de trabalho, aprendizado e consolidação da nossa operação, iniciamos uma nova fase da companhia, marcada por investimentos estratégicos e uma preparação acelerada para os próximos ciclos de crescimento do negócio”, afirma Marcelo Lucindo, CEO e Fundador da Evoy.

Com mais de 15 anos de atuação no mercado de consórcios e na comercialização de serviços financeiros, Valney Corrêa construiu sua carreira em empresas como Wiz e Banco PAN, adquirindo experiência em expansão de canais de distribuição, gestão de parceiros estratégicos e desenvolvimento de operações comerciais voltadas ao crescimento sustentável. Na Evoy, o executivo contribuirá na ampliação de oportunidades de negócios, no fortalecimento do relacionamento com parceiros e na evolução das estratégias comerciais, com foco na qualidade das vendas e na geração de valor para clientes e parceiros.

Maíra Grimaldi chega à Evoy para atuar no aprimoramento da performance operacional e apoiar a nova fase de crescimento da administradora. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de consórcios, é especialista em governança corporativa, controles internos e compliance. Liderou iniciativas de transformação institucional em empresas como Wiz e PAR Corretora de Seguros, com atuação voltada à eficiência operacional, conformidade regulatória e escalabilidade dos negócios.

Já Paulo Parra vem para liderar a área de operações da Evoy. Com ampla experiência no segmento de consórcios, ao longo de sua carreira desenvolveu expertise na estruturação e acompanhamento de processos operacionais e comerciais, atuando de forma próxima às equipes de vendas e parceiros estratégicos. Com passagem pela Promotiva, tem conhecimentos em suporte comercial, governança e gestão de performance, impulsionando operações mais estruturadas, escaláveis e orientadas a resultados.

“Nova Evoy” mira expansão, governança e crescimento

No ano em que completa cinco anos de atuação, a Evoy vive um dos momentos mais importantes de sua história. A chegada dos três executivos acontece em meio à construção da “Nova Evoy”, plano estratégico de Marcelo Lucindo para conduzir a próxima fase de desenvolvimento da companhia até 2029, com um investimento estratégico superior a R$ 28 milhões.

A iniciativa contempla a criação de uma operação própria de vendas, o fortalecimento da governança corporativa, investimentos em inovação e tecnologia, a evolução da marca e a ampliação da atuação multicanal da administradora. O objetivo é sustentar o crescimento da companhia nos próximos anos, com a meta de alcançar R$ 1 bilhão em vendas mensais e gerar até 800 empregos diretos até o final do período.

Como a única administradora de consórcios independente autorizada a iniciar operações no Brasil nos últimos 20 anos, a Evoy se aproxima da marca de R$ 3 bilhões em vendas, consolidando sua trajetória de crescimento no setor. “A chegada dos novos executivos reforça o plano de longo prazo da Evoy, com foco em áreas estratégicas para o crescimento da companhia. Estamos construindo uma administradora mais sólida, moderna e preparada para o futuro, com profissionais com sólida experiência no mercado de consórcios e que irão nos apoiar nessa nova fase da companhia, sempre conectada às necessidades de clientes e parceiros”, finaliza o CEO.

Sobre a Evoy

A Evoy é uma administradora de consórcios autorizada pelo Banco Central do Brasil, criada a partir de mais de 20 anos de experiência prática no setor e estruturada do zero. Em um mercado tradicionalmente concentrado em grandes grupos financeiros, a empresa se diferencia por unir conhecimento comercial a uma abordagem moderna, posicionando o consórcio como instrumento de acesso a crédito, investimento e construção de patrimônio, viabilizados por meio do planejamento financeiro.

Foto: Valney Corrêa, Maíra Grimaldi e Paulo Parra