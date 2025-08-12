Do campo ao crédito: consórcios da Rodobens crescem 94% no setor agropecuário

Sem juros e com condições flexíveis, consórcios ganham força entre produtores, fortalecendo o agronegócio que movimenta R$ 50 bilhões por ano no Brasil – Responsável por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o agronegócio brasileiro tem impulsionado transformações no mercado de crédito. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor segue em expansão mesmo diante de juros elevados e maior seletividade dos bancos. Neste cenário, muitos produtores têm recorrido ao consórcio como alternativa para investir e modernizar suas operações, com mais planejamento e menor impacto no fluxo de caixa.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) revelam que o agronegócio já responde por cerca de 20% do volume total de crédito movimentado por essa modalidade no país, que ultrapassa R$ 50 bilhões ao ano. O crescimento está ligado à busca por soluções acessíveis para aquisição de bens como máquinas agrícolas, caminhões extrapesados e equipamentos da linha amarela, tratores de esteira, pás carregadeiras e escavadeiras.

Na Rodobens, esse movimento também se reflete no aumento expressivo da procura por cotas voltadas ao setor agropecuário. Os valores em crédito para máquinas e tratores registraram alta de 94% entre 2023 e 2024, enquanto as destinadas à aquisição de caminhões, fundamentais para o escoamento da produção, tiveram um crescimento de 20% no valor do crédito, comparando o mesmo período. Já no primeiro semestre de 2025, ambas as modalidades apresentaram desempenho consistente, indicando a continuidade da tendência de alta. Os dados reforçam o consórcio como uma alternativa estratégica e financeiramente sustentável para aquisição de bens de capital no campo, especialmente em regiões onde o agronegócio tem expandido sua presença de forma acelerada.

“O produtor rural amadureceu financeiramente e vê o consórcio como ferramenta de gestão. Ele planeja a compra com parcelas ajustadas à realidade do negócio, sem pagar juros. Esse movimento ganha força em um ambiente de crédito restrito”, afirma Sebastião Cirelli, diretor de Consórcios da Rodobens.

Com planos de até 120 parcelas e taxas de administração a partir de 1,7% ao ano, o consórcio da Rodobens se destaca frente ao custo médio do financiamento, que pode ultrapassar os 15% ao ano. A flexibilidade no uso do crédito também permite ao produtor escolher o melhor momento e fornecedor para a compra.

Presente em polos agrícolas, a empresa aposta na regionalização da oferta e na capilaridade da rede para ampliar o alcance. Parcerias com marcas como a Mercedes-Benz impulsionam as cotas para caminhões extrapesados, que podem chegar a R$ 2 milhões, fortalecendo a conexão entre o campo e a logística.

A expectativa da Rodobens é manter o ritmo de crescimento, sustentado por uma safra promissora, demanda internacional aquecida e o avanço das ferramentas digitais. “O agronegócio não para, e o consórcio acompanha esse ritmo como instrumento de transformação. É uma forma inteligente de viabilizar o desenvolvimento do campo, com previsibilidade e menos risco”, finaliza Cirelli.