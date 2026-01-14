Consórcio bate recorde com mais de 4,3 milhões de adesões em 2025 e projeta crescimento de 11% para este ano

Alta nas cotas vendidas, juros altos e expansão em quase todos os segmentos reforçam o consórcio como alternativa segura e planejada para aquisição de bens, segundo especialistas – O mercado de consórcios encerra 2025 com números históricos e perspectivas ainda mais promissoras para 2026. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), de janeiro a outubro, foram comercializadas 4,34 milhões de cotas em todo o Brasil, um crescimento de 15,7% em relação ao mesmo período de 2024. A especialista em consórcios e fundadora da Asseverar Seguros, Dirlei Almeida, afirma que o desempenho recorde mostra que o consórcio está cada vez mais consolidado como uma forma inteligente de planejamento financeiro.

De acordo com a pesquisa, o volume de negócios ultrapassou R$ 423 bilhões, impulsionado pelo aumento no valor médio das cotas, que subiu 32,7% e atingiu R$ 107,6 mil. “O consórcio permite adquirir bens de forma programada, sem juros e com parcelas acessíveis. É uma alternativa segura, especialmente em um cenário de juros ainda elevados e crédito mais restrito”, explica a especialista.

Ainda segundo a ABAC, cinco dos seis segmentos do sistema apresentaram crescimento nas vendas de cotas: imóveis (38,9%), eletroeletrônicos e bens duráveis (33,9%), serviços (14,6%), veículos leves (12,1%) e motocicletas (8,6%).

Outro destaque foi o número de participantes ativos, que chegou a 12,36 milhões em outubro, o maior da história. Em 10 anos, o crescimento foi de 77,1%. “O aumento da base de consorciados mostra que mais brasileiros estão adotando o consórcio como ferramenta de educação financeira e realização de objetivos”, comenta Dirlei Almeida.

A liberação de créditos também acompanhou a tendência de alta: foram R$ 101,8 bilhões liberados a 1,48 milhão de contemplados entre janeiro e outubro, um avanço de 25,6% em relação a 2024.

Como fazer a compra de um consórcio?

Antes de decidir pela adesão, é importante entender como funcionam as principais modalidades. O consórcio de imóveis, por exemplo, é ideal para quem deseja comprar, construir ou reformar sem comprometer o orçamento com juros altos. Já o consórcio de automóveis permite a aquisição de veículos novos ou seminovos com flexibilidade de prazos e valores, além de eliminar a necessidade de entrada.

“Quem opta pelo consórcio de imóveis pode usar o FGTS, escolher prazos longos e até incluir reforma ou terreno no plano. Já no consórcio de automóveis, é possível usar o carro atual como lance, simular parcelas online e até escolher planos com parcelas reduzidas até a contemplação. É uma forma de investir com planejamento e segurança, sem as amarras do financiamento tradicional”, explica Dirlei Almeida.

De acordo com a especialista, o processo de adesão também é simples, desde que feito com uma administradora. “O importante é avaliar o plano, entender o contrato e escolher um grupo que esteja em formação ou em andamento. Com isso, o consorciado já pode iniciar o caminho para conquistar seu bem com tranquilidade”, completa.

Perspectivas para 2026: crescimento contínuo e oportunidades por segmento

A previsão da ABAC para 2026 é de crescimento de 11% no total de adesões, com destaque para o setor imobiliário, que deve avançar 25%. “O consórcio de imóveis tem se mostrado uma excelente alternativa para quem deseja comprar, construir ou reformar, com prazos longos e possibilidade de uso do FGTS”, reforça Dirlei.

Ainda de acordo com a entidade, os demais segmentos também devem manter ritmo de crescimento: eletroeletrônicos e bens duráveis (20%), serviços (8,5%), motocicletas (7%) e veículos leves (6%).

Sobre a Asseverar Seguros

A Asseverar é referência em soluções personalizadas de proteção e planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Com mais de 5 mil contratos realizados, a corretora se destaca pelo atendimento humanizado e pela busca constante por inovação. Em 2020, foi reconhecida nacionalmente pela SulAmérica Seguros com dois prêmios, incluindo a conquista de um carro 0 km. A empresa também oferece uma plataforma de simulação online para facilitar o acesso às melhores opções de seguros e consórcios. Saiba mais em: asseverar.com.br