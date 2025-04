Seguro Garantia e critérios prudenciais: Susep aborda nova regulamentação em podcast especializado

Diretor explica uso das certidões da Susep pela Portaria PGFN nº 2.044/2025 na emissão de seguro garantia

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo diretor Carlos Queiroz, participou de um episódio do podcast The Surety Academy, especializado em seguro garantia, para discutir os critérios prudenciais utilizados na emissão de certidões pela Autarquia. A conversa utilizou como referência a Portaria PGFN nº 2.044/2025, recentemente editada, que serviu de benchmark para o debate sobre boas práticas regulatórias e sobre as práticas de supervisão aplicadas pela Autarquia.

Durante a entrevista, Queiroz explicou como os parâmetros prudenciais avaliados pela Susep podem contribuir para a identificação de seguradoras aptas a oferecer seguro garantia, além de detalhar os apontamentos contidos na certidão emitida pela autarquia sobre a situação prudencial das supervisionadas — documento essencial para a aceitação e renovação de garantias em Execuções Fiscais e Negociações Administrativas com o fisco federal.

O episódio foi dividido em duas partes, que podem ser acessadas nos links abaixo:

Parte 1

Parte 2