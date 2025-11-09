Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Projeto Seguros entre Linhas lançará livros sobre Direito do Seguro (Escritórios Destaques) e Comunicação (MK e Tecnologia)

Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

A EnterBooks Edições já está trabalhando para o lançamento de duas publicações de suma importância para o mercado de seguros. São os livros: Comunicação, Marketing & Tecnologia no Setor de Seguros, que em breve entrará na fase de revisão para ser lançado na primeira quinzena de fevereiro. Em seguida será lançado outro livro inédito: DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!

Projeto Seguros entre Linhas
Livros Publicados:

.Dicionário de Seguos Trilingue (Português, Espanhol e Inglês)
.Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (24 Coautores)

Informações:
WhatsApp: 11 934157357
E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Foto: Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News

Publicidade: AXA no Brasil
Publicidade: Bradesco Seguros
Publicidade: Analysis
Publicidade: Grupo Exalt

Compartilhe

Assine nossa newsletter