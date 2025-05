Presidente da Tokio Marine reforça importância de diversificação de carteiras durante Programa Seguro

O Presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, é o convidado deste domingo, 18 de maio, do Programa Seguro, exibido pela TV Gazeta e apresentado por Boris Ber. Durante a entrevista, Ferrara destaca a importância de o Corretor de Seguros aproveitar oportunidades de vendas além do tradicional seguro de automóvel.

Segundo ele, produtos como Seguros Empresariais, de Transportes, Garantia e Fiança Locatícia, por exemplo, têm grande potencial de crescimento e contribuem significativamente para o desenvolvimento do mercado e dos profissionais do setor. “É fundamental que o Corretor esteja atento a essas possibilidades. A diversificação é estratégica tanto para o crescimento da carteira quanto para atender melhor os Clientes”, afirmou.

Ferrara também comenta sobre a resiliência do setor segurador diante dos desafios do último ano, especialmente os impactos das mudanças climáticas. Na conversa, ele reafirma o papel social das seguradoras em situações de catástrofe, como na tragédia no Rio Grande do Sul, e as ações da Tokio Marine para apoiar os 4C´s: Colaboradores, Corretores, Clientes e Comunidade.

Ferrara ressalta também a importância do trabalho da CNseg por meio do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) e as iniciativas da Susep que têm estimulado a concorrência e impulsionado a oferta de Produtos mais aderentes às necessidades dos Consumidores, além do crescimento de 10,6% no faturamento da Tokio Marine em 2024.

O Programa Seguro vai ao ar aos domingos, às 20h30, na TV Gazeta, com foco na difusão de informações sobre seguros e proteção patrimonial para profissionais e público em geral.

Serviço | Programa Seguro

Data: 18 de maio (domingo)

Horário: 20h30

Exibição: TV Gazeta

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.