Painel Especial fala sobre os planos de Saúde para Cachorros e Gatos

O Painel Especial, programa da GRTV que aborda temas relacionados à comodidade, praticidade e conforto, recebeu em sua 33ª edição o CEO da Apet, Luiz Gênova, para falar sobre planos de saúde para pets. A apresentação foi conduzida pelo jornalista Paulo Alexandre, com a participação do consultor econômico Francisco Galiza.

Em suas considerações iniciais, Galiza trouxe dados relevantes para contextualizar o crescimento do setor pet no Brasil: “Para termos uma ideia da dimensão do mercado pet no Brasil, o país possui a terceira maior população de animais de estimação do mundo — entre 150 e 160 milhões. Isso é mais de três vezes a população do estado de São Paulo. Segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), os dados mais recentes são os seguintes: temos cerca de 60 milhões de cães, 40 milhões de aves, 30 milhões de gatos e 20 milhões de peixes ornamentais. Ainda de acordo com a Abinpet, o mercado pet brasileiro movimentou em 2023 quase R$ 70 bilhões — superando, inclusive, o faturamento do setor de seguros automotivos”, explicou.

Na sequência, Luiz Gênova falou sobre o crescimento dos planos de saúde voltados aos pets: “Esse é um tema pelo qual tenho muito apreço. Comecei a investir nesse mercado há cerca de 11 anos, baseado em algumas percepções importantes daquela época. A primeira é que, quando comparamos o atendimento veterinário de um pet com o atendimento à saúde humana, existe uma diferença significativa. Mesmo quem não possui plano de saúde pode contar com o SUS. Já os pets não têm esse tipo de suporte. Para se ter uma ideia, estatísticas indicam que apenas 15% dos cães e gatos — que são o foco dos nossos planos — passaram por algum tipo de atendimento veterinário, como consultas ou procedimentos, ao longo de 2024.”

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=SK3PoAArOys