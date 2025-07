O “Pai” do jornalismo especializado em seguros foi para o outro Plano!

Fernando Silveira, jornalista e empresário, foi o fundador da Revista Seguros & Riscos (Editora Technic Press). Uma verdadeira escola, por onde a maioria dos profissionais da mídia especializada passaram, inclusive eu. Na verdade, a minha “porta de entrada” para atuar no mercado de seguros e no jornalismo foi a revista do Fernando. Ainda estudante do 4o Ano na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, fui contratado apesar do editor da publicação na época não achar que eu tinha um “perfil global” de jornalista. Mas ao ler meu texto teste, que foi um editorial abordando a já debatida crise energética, o Fernando Silveira bancou a minha contratação. Agradeço Eternamente porque já tinha ouvido muito NÃO…

A sua editora também publicou outras revistas, entre elas a Revista Consenso Médico, Revista Universitário de Agronomia, Revista Drinking e a Revista Brasileira de Segurança, publicação que fui o responsável pelo projeto editorial e redação. Também lançou o Jornal Hoje de Cunha.

Foi o idealizador e fundador da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), que foi em 1993 por um grupo de 30 personalidades visionárias que acreditavam na importância de uma entidade voltada à reflexão técnica, científica e institucional do setor de seguros. Graças à visão desse grupo — do qual Fernando foi figura central — a ANSP tornou-se uma instituição de abrangência nacional, com acadêmicos presentes em quase todos os estados da Federação.

Fernando Silveira, que nasceu em Natal (RN) em 1932, faleceu ontem (08 de Julho) e deixou um legado muito importante pela já citada intensa atuação em prol da comunicação e desenvolvimento intelectual e profissional do setor de seguros.

Meus Agradecimentos por ter ajudado de forma decisiva a mudar a minha VIDA!

Foto: Fernando Silveira ao receber o Prêmio Seg News em 2005!