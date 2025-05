Josusmar Sousa lança livro sobre a importância do seguro de vida para profissionais autônomos

O corretor de seguros especialista em vida acaba de escrever sua primeira obra solo

Com mais de 40 anos de experiência em proteção familiar, com seguros de vida e previdência privada, o corretor de seguros Josusmar Sousa acaba de lançar o livro

“Proteção Vital: Seguros de Vida para Autônomos – Uma Abordagem Estratégica para Médicos, Dentistas, Engenheiros, Arquitetos e Contadores”.

Lançado pela editora Be Amazing, com 116 páginas, é o primeiro livro totalmente planejado e desenvolvido pelo especialista, que já havia contribuído com outras três obras sobre seguros de vida em coautoria.

De acordo com Josusmar, o livro é “essencial para o profissional liberal e vital para o corretor de seguros”.

“Suas páginas trazem uma exploração profunda e reveladora sobre um tema que, embora muitas vezes negligenciado, é de suma importância para a segurança e o bem-estar de profissionais autônomos. Este também é um importante material de estudo para os corretores de seguros, com argumentos que serão muito interessantes para utilizarem em suas vendas aos autônomos”, explica o corretor que dedicou grande parte da carreira a propagar qualificação sobre seguro de vida.

Em sua visão, o seguro de vida é uma ferramenta poderosa que pode oferecer ao beneficiário e à sua família a segurança necessária para enfrentar os desafios que a vida apresenta.

“Neste livro, desmistificamos conceitos, apresentamos dados e, acima de tudo, mostramos como o seguro de vida pode ser um aliado inestimável na trajetória desses profissionais”.

No primeiro capítulo, o autor começa pela base: o que é, de fato, um seguro de vida? Ele explora sua definição de maneira clara e acessível, para que o leitor possa entender não apenas o funcionamento dessa ferramenta, mas também a relação entre o segurado, os beneficiários e a seguradora.

“Essa compreensão é essencial, pois o seguro de vida vai muito além de um simples contrato: é um compromisso com a proteção financeira de quem você ama”, diz.

À medida que o livro avança, Josusmar discute a importância do seguro de vida, especialmente para profissionais liberais, que enfrentam riscos únicos em suas carreiras.

“O profissional vai perceber como essa proteção pode ser um alicerce para a tranquilidade emocional, não apenas sua, mas também de seus dependentes. Afinal, a vida é imprevisível, e estar preparado para o inesperado é um ato de sabedoria”, comenta.

A importância do seguro de vida se revela de forma ainda mais intensa quando consideradas as particularidades da vida dos profissionais liberais.

“Esses indivíduos, que muitas vezes se sentem solitários em sua caminhada, enfrentam desafios únicos que podem impactar sua segurança financeira e a de suas famílias. Ao contrário de trabalhadores com salários fixos e benefícios garantidos, os autônomos estão expostos a incertezas que podem afetar não apenas sua renda, mas também o bem-estar de seus dependentes”.

Josusmar pretende, com o livro, incentivar clientes e corretores de seguros a apostarem no seguro de vida.

“Vamos juntos construir um futuro mais seguro e protegido”, comemora.

O livro é recomendado por lideranças do mercado de seguros que assinam depoimentos na contracapa: Alexandre Camillo (empreendedor), Boris Ber (presidente do Sincor-SP), Felipe Sousa (presidente da MDRT Brasil – Million Dollar Round Table), Rivaldo Leite (CEO da Porto Seguros) e Silas Kasahaya (CEO do Grupo Samplemed).

Os interessados em adquirir o livro podem enviar um e-mail para josus@misterliber.com.br e garantir seu exemplar impresso na pré-venda por um preço promocional.

Sobre o autor

Josusmar Sousa é sócio fundador da Mister Líber Brasil Corretora de Seguros (há mais de 40 anos), da Amazon Broker Corretora de Seguros, da SRX Corretora de Seguros, da Amor Maior Corretora de Seguros e da Mister Líber Educação e Tecnologia.

É associado aos sindicatos patronais de corretores de seguros em São Paulo e no Rio de Janeiro (Sincor-SP e Sincor-RJ), sócio do Clube dos Corretores de Seguros da cidade de São Paulo (CCS-SP) e sócio fundador da União de Corretores de Seguros (UCS).

Foi presidente da MDRT (Million Dollar Round Table) Brasil (Country Chair Brazil) com a missão de popularizar a entidade entre os brasileiros, ampliando a participação na entidade para, principalmente, solidificar a conscientização sobre a cultura do seguro de vida no país. Atualmente é membro do Conselho de Ex-presidentes (Past President Council) e representante da companhia (Company Chair) Porto Seguros na MDRT.

É ainda membro do Clube de Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) e da Associação Top Corretores Brasil (ATCB).