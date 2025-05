Sincor-SP disponibiliza e-book sobre Seguro de Riscos de Engenharia para associados

O Sincor-SP lançou um novo material exclusivo para os corretores de seguros associados: o e-book “Análise das Cláusulas do Seguro de Riscos de Engenharia”.

O conteúdo reúne informações sobre as principais cláusulas desse tipo de seguro, incluindo coberturas, exclusões e limitações das seguradoras.

O material também apresenta orientações técnicas e estratégicas que auxiliam na tomada de decisão. Para acessar o e-book, é necessário entrar no portal do Sincor-SP com login e senha.

Acesso: https://www.sincor.org.br/comissoes/comissoes/riscos-engenharia-e-resseguros/