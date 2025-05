Grupo Bradesco Seguros apresenta estratégias com IA em evento da plataforma Consumidor Moderno

Nesta semana, Caio Oliveira, superintendente sênior da Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros, representou a companhia no IACX (Inteligência Artificial Aplicada ao Customer Experience), promovido pela plataforma Consumidor Moderno.

Durante o painel “IA na saúde: A transformação da experiência do paciente”, o executivo compartilhou sua visão sobre como a inteligência artificial pode aprimorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional nos setores de saúde e seguros.

“Na jornada do cliente, utilizamos IA para identificar o operador mais adequado a cada demanda. Com base no comportamento, conseguimos prever se o cliente tem perfil detrator ou promotor e, assim, direcionamos o atendimento de forma estratégica a fim de garantir uma jornada positiva no atendimento. Essa ação resultou em um aumento de dois dígitos no NPS em dois anos — atingindo o patamar de excelência no NPS”, afirmou Oliveira.