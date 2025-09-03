GRTV aborda os seguros para o setor de agronegócios

O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, responsável por cerca de 25% do PIB nacional e por grande parte da geração de empregos no país. Para discutir as oportunidades e os desafios desse mercado, a GRTV apresentou mais uma edição do Painel Especial, em parceria com a Bradesco Seguros.

Nesse episódio, os executivos Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros, e Leonardo Duque, Gerente Sênior e Líder de Agro da Bradesco Seguros, compartilharam a estratégia da companhia para apoiar corretores e ampliar sua atuação no ecossistema do agro. A conversa contou também com a análise do consultor econômico Francisco Galiza e a apresentação de Paulo Alexandre. Confira!