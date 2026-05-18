Diretores da Bradesco Seguros falam sobre o Seguro Auto One em novo episódio do videocast “Com Você Corretor”

Auto One é o novo produto da Bradesco Seguros voltado para o segmento de alta renda – “Uma das mudanças mais marcantes dos últimos anos está na forma como as pessoas se locomovem. Os clientes estão mais exigentes e conectados. Foi nesse contexto que nasceu o Bradesco Seguro Auto One”. Assim destacou Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros, ao apresentar o tema do mais recente episódio do videocast “Com Você Corretor”, já disponível no canal do YouTube da Seguradora. Ao lado do Diretor de Produtos da Companhia, Saint’Clair Lima, o executivo apresentou as principais características do produto, que já está disponível para comercialização.

Lançado inicialmente em projeto piloto, o Seguro Auto One é um produto premium da Bradesco Seguros, voltado a veículos com valor a partir de R$ 300 mil. Saint’Clair participou ativamente do seu desenvolvimento e destaca que o produto nasceu a partir de uma análise criteriosa do mercado de alto padrão. “Começamos com pesquisas junto aos corretores e ao mercado. O grande diferencial do produto é que deixamos de focar apenas no bem segurado e passamos a olhar mais para o cliente. Buscamos entender suas necessidades, o ambiente em que vive e seu comportamento”, explica.

Nesse contexto, o produto reúne uma série de diferenciais que fortalecem sua proposta de valor e podem servir como importantes argumentos de venda para os corretores. Ao longo do episódio, os executivos destacam, entre outros pontos, a isenção de franquia no primeiro sinistro em casos de risco coberto e a ampla oferta de assistências.

“A frequência de acionamento de assistências nos seguros é de quase 40%”, explica Saint’Clair. Segundo ele, entre os destaques do Seguro Auto One estão o serviço de motorista anjo, o limite de cobertura de até R$ 30 mil para bens deixados no interior do veículo e a assistência residencial diferenciada.

Leonardo Freitas ressalta ainda que o novo seguro integra o selo “Você Pediu, a Gente Fez” e reforça a importância dos roadshows realizados pela Companhia para a construção de soluções mais alinhadas ao mercado. “Esses encontros são oportunidades de ouvir os corretores, coletar inputs e entender suas demandas. Esse tema surgiu de forma recorrente em diferentes regiões do Brasil”, afirma.

O novo episódio do “Com Você Corretor” já está disponível e pode ser assistido na íntegra no canal da Bradesco Seguros no YouTube.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.