Canal Médico apresenta debate sobre plano de saúde e o que o consumidor precisa saber

O CEO da Fluxo Seguros, Fabio Souza, recebeu o médico Ricardo Escórcio no videocast Canal Médico, no YouTube. O especialista fez uma análise sobre os bastidores do mercado de planos de saúde no Brasil. Com uma vasta experiência no setor, o convidado falou sobre a crise crescente no setor e ressaltou as consequências da falta de uma cultura voltada à transformação de dados em ação. Isso impacta diretamente a qualidade e a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro.

Durante a entrevista, Escórcio falou do avanço da digitalização, que tem trazido efeitos colaterais preocupantes, como a perda do contato humano entre médicos, corretores e clientes, além de priorizar a educação continuada. “É importante ressaltar a importância de manter as relações interpessoais para garantir uma melhor experiência, quando o assunto é o atendimento à saúde. O enfraquecimento das iniciativas de formação e educação continuada nas operadoras de planos de saúde é um fator crítico que contribui para a crise. É preciso efetuar investimentos robustos na qualificação dos profissionais, para que estes possam se manter atualizados e eficazes em suas funções.

O videocast Canal Médico é voltado para todos os profissionais que atuam no setor de saúde suplementar a repensar suas práticas e buscar soluções que não visem somente a sobrevivência do mercado, mas a melhoria efetiva do atendimento à saúde da população brasileira.

Clique aqui e assista à entrevista, na íntegra: