Com estratégia de nichos, TZ Seguros projeta novos lançamentos para 2026

Em dezembro de 2025, o novo Marco Legal dos Seguros (Lei nº 15.040/2024) entrou em vigor e a TZ Seguros já revisou e atualizou todos os seus processos. Adicionalmente, ao lado das seguradoras, revisou os produtos de acordo com as novas regras e disposições

Depois de um ano marcado pela consolidação de seu posicionamento como corretora especialista em seguros de Responsabilidade Civil, reafirmando seu compromisso com soluções técnicas, personalizadas e alinhadas às necessidades de mercados específicos, a TZ Seguros anuncia seu plano estratégico para 2026, com destaque para novos lançamentos, que reforçarão sua estratégia de especialização e diferenciação no mercado segurador, ampliando ainda mais sua atuação em soluções técnicas para nichos estratégicos.

“Cada vez mais, trabalhamos para manter nosso lugar de empresa referência em Responsabilidade Civil no Brasil. Teremos um 2026 que respeita o trabalho amplo que fizemos em 2025, sem abrir mão da expectativa de crescimento que virá a partir das novas soluções que vamos apresentar ao mercado”, diz Daniela Araújo, executiva de Contas da TZ Seguros.

Entre os destaques do trabalho realizado em 2025, a executiva reforça o produto exclusivo de Responsabilidade Civil para Agências de Viagens, desenvolvido a partir das particularidades operacionais, contratuais e legais do setor de turismo. A solução oferece a menor franquia do Brasil para esse tipo de cobertura, e reforça a capacidade da empresa em estruturar produtos alinhados às demandas reais de cada setor.

No ramo de Responsabilidade Civil Ônibus, 2025 também marcou um avanço estratégico importante: a TZ Seguros evoluiu para a gestão de grandes carteiras, conquistando clientes de relevância nacional e ampliando sua presença entre operadores de frotas e empresas de transporte coletivo, sempre com foco em eficiência, segurança e gestão de riscos.

Em ambos os ramos, a corretora conta com um de seus principais diferenciais competitivos: uma estrutura dedicada de sinistros, formada por equipes multidisciplinares especializadas em cada segmento. Esse modelo garante agilidade, profundidade técnica e acompanhamento próximo dos clientes, agregando valor em todas as etapas do contrato e fortalecendo relações de longo prazo.

Foto: Daniela Araújo, executiva de Contas da TZ Seguros