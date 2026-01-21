Tokio Marine cresce 7% no Norte

Regional produziu R$ 386 milhões, com destaque para os produtos Garantia, E&O, Cyber, Auto Frotas e Condomínio – A Tokio Marine Seguradora registrou crescimento de 7% na Regional Norte, com produção de R$ 386 milhões em 2025. Ao longo do ano, os produtos que mais se destacaram foram de Linhas Financeiras, com Garantia, E&O e Cyber, além do Auto Frotas e Condomínio.

De acordo com o Diretor Regional Comercial Norte, Cefas Rodrigues, o resultado reflete a forte atuação do time Comercial e a parceria consistente com Corretores e Assessorias. O executivo destaca, em especial, o desempenho de Garantia, impulsionado pelo Plano de Expansão iniciado em 2024 e continuado em 2025. “As melhorias no Portal do Garantia e o trabalho dedicado do Gerente Especialista foram determinantes para oferecer um atendimento diferenciado aos Corretores da Região Norte. Essa atuação fortaleceu o relacionamento com os Corretores Especialistas e acelerou a capacitação dos profissionais interessados em ampliar e diversificar sua produção”, explicou.

Para 2026, a projeção é de um crescimento acima de dois dígitos, com foco nas carteiras de Vida e PJ, fortalecendo ainda mais a atuação dos Especialistas em PJ, Garantia, Transportes e Vida. “Queremos incentivar os Corretores a diversificarem sua produção neste ano e, como uma Seguradora Multiprodutos com mais de 90 produtos e 120 serviços, estamos totalmente à disposição para apoiá-los nessa jornada”, finaliza.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, a Companhia recebe nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Cefas Rodrigues, Diretor Regional Comercial Norte Tokio Marine