MAG Seguros anuncia novidades no portfólio da linha INVIDA

Seguradora apresenta novas ofertas para doenças graves, reestruturação visa democratizar o acesso a seguros de vida – A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta, anuncia a atualização do portfólio da linha INVIDA. A reestruturação tem como objetivo democratizar o acesso e levar ofertas de seguros de vida que atendam às reais necessidades das pessoas.

Com essa atualização, a linha INVIDA passa a oferecer uma grade ainda mais completa de coberturas para Doenças Graves. Entre as novidades estão o DG Plus, que amplia a lista de diagnósticos cobertos, e o DG Multi, uma opção mais flexível e abrangente. Outro lançamento é o DG Vital, desenvolvido para oferecer proteção específica contra os tipos de câncer mais frequentes em homens e mulheres. Para complementar, o Cirurgias + Amparo inclui novos procedimentos, enquanto o DIH (Diária de Internação Hospitalar) + Suporte apresenta novidades que reforçam o compromisso da companhia com cuidado e inovação. Vale lembrar que o DG Essencial, com proteção para diagnósticos de câncer, segue compondo a linha INVIDA.

“Nessa reformulação, passamos a oferecer três produtos principais para diagnósticos de Doenças Graves: o DG Essencial, o DG Plus e o novo DG Multi, que traz uma estrutura modular com quatro grupos de diagnósticos.”, explica Rodrigo Cunha, gerente de produtos e inteligência de mercado da MAG Seguros. O DG Multi conta com coberturas voltadas para câncer e medula, doenças cardiovasculares, falência de órgãos, doenças neurológicas incapacitantes, entre outras condições.

O portfólio da linha INVIDA também passa a contar com o DG Vital, que garante proteção adicional em casos de cânceres mais incidentes entre homens e mulheres. “A contratação deste produto está condicionada à contratação do DG convencional e funciona como um complemento a ele.”, explica Cunha.

Outra novidade é a solução voltada ao público infantil: um pacote exclusivo com cobertura para 27 diagnósticos graves, desenvolvido para oferecer cuidado e proteção desde os primeiros anos de vida.

Já a linha Cirurgias + Amparo conta com situações cirúrgicas segmentadas em cinco níveis de indenização, de acordo com o grau de complexidade e o custo de cada procedimento, enquanto a DIH + Suporte garante o pagamento de diárias por internação hospitalar para tratamentos clínicos ou operações decorrentes de doença ou acidente pessoal coberto.

“Além das novas modalidades, entendemos que ampliar a flexibilidade da idade, tanto na inclusão como na exclusão dos planos, era essencial para seguirmos a nossa missão de ofertar seguros para as pessoas em todas as suas fases da vida. Por esse motivo, também fizemos ajustes no modelo de contratação que deve beneficiar ainda mais a população”, conclui Cunha.

Os pacotes da linha INVIDA podem ser contratados a partir de R$ 50,00 e variam entre cada modalidade. Para mais informações, acesse o SITE.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.