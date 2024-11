Com alta nos casos de furto e roubo, seguro para celular se expande no Brasil

Dados de seguradora revelam crescimento de 30% nas contratações de seguros de smartphones em 2024. Paulistas lideram entre os contratantes – Mesmo apresentando redução de 4,7% no volume das ocorrências de roubo e furto de celular em 2023 em relação ao ano anterior, o Brasil ainda registra quase 1 milhão de casos por ano, o que mostra a centralidade que os celulares ocupam nos números da segurança pública. Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Brasil possuía, em maio de 2024, 258 milhões de smartphones, 1,2 aparelhos por habitante.

Com o elevado índice dos casos de furtos e roubos de celulares no Brasil, o mercado de seguros para smartphones tem registrado um aumento significativo, refletindo a preocupação das pessoas em proteger um dos itens mais essenciais do cotidiano moderno. Segundo a Porto, seguradora especializada em proteção para celulares e outros gadgets, houve um aumento de 30% nas contratações de seguros de celular no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que Manaus (AM), Teresina (PI) e São Paulo (SP) lideram as capitais com maior número de registros de furtos e roubos de celulares em 2023. No entanto, entre as 50 cidades com maiores taxas de criminalidade, 15 estão no estado de São Paulo, o que pode explicar por que os paulistas lideram a contratação de seguros para smartphones.

Independentemente dos índices regionais, o perfil do consumidor que busca seguro para celular é relativamente homogêneo em todo o Brasil. “O público-alvo, majoritariamente composto por pessoas com idade média de 30 anos e residentes na região Sudeste, tem demonstrado uma clara preferência por seguros que ofereçam cobertura completa. Marcas como Apple e Samsung são as mais procuradas, o que está alinhado com o perfil tecnológico e de consumo dos nossos clientes”, afirma Paulo Grillo, diretor de Seguros Pessoais da Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país.

O valor médio mensal de um seguro para celular gira em torno de R$ 65, segundo a Porto, e os sinistros mais comuns são danos acidentais, seguidos por furtos e roubos. Atualmente, 78,64% da carteira de clientes da seguradora é composta por seguros de celular, e 61% desses contratos incluem a cobertura completa. A popularidade do seguro cresce à medida que os celulares se tornam cada vez mais importantes na vida das pessoas, seja para o trabalho, para manter contato com familiares ou para acessar serviços bancários, inclusive contra golpes via PIX.

“O uso intensivo de aplicativos financeiros e transações digitais tornou esse tipo de proteção ainda mais relevante. As pessoas querem se prevenir contra situações que vão além do furto ou roubo físico; a segurança digital também é uma preocupação hoje em dia”, explica Grillo.

Com a criminalidade em alta, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, a adoção de seguros para celulares se mostra uma estratégia adicional para mitigar perdas financeiras e garantir a continuidade das atividades cotidianas dos cidadãos. As seguradoras, no entanto, recomendam algumas dicas de segurança que reforçam a proteção dos dispositivos móveis, tais como:

1.Senhas fortes: Configure senhas complexas e evite padrões previsíveis para desbloquear seu dispositivo;

2.Rastreamento: Utilize aplicativos de localização para rastrear seu celular em caso de perda ou roubo;

3.Atualização: Sempre mantenha o sistema operacional e os aplicativos do seu celular atualizados para garantir maior segurança contra vulnerabilidades;

4.Cuidado com Redes Públicas: Evite acessar informações sensíveis em redes Wi-Fi públicas e utilize VPNs quando necessário;

5.Cópias de segurança: Realize backups regulares dos dados do seu celular para minimizar perdas em caso de sinistro.

Aliás, dados da carteira da Porto mostram que celulares segurados possuem baixa taxa de sinistralidade. Nos últimos 12 meses, a taxa foi de menos de 1%. Isso se explica pelo comportamento do consumidor, que mesmo sabendo que seu celular tem seguro, costuma redobrar os cuidados de proteção.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 23 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.