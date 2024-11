Corretores de seguros da YIA Broker confirmam alta na procura dessas soluções de proteção – Entre os Top 5 seguros mais procurados em 2024 estão: Saúde, Automóvel, Vida, Residencial e Viagem. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vem aumentando mês a mês os números de beneficiários de planos de saúde desde agosto do ano passado, incluindo planos de saúde e odontológicos individuais e coletivos.

Inclusive, esse é um dos fatores que vem contribuindo para o crescimento do setor de seguros no país, que deve fechar o ano com alta de 11,8%, de acordo com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Sobretudo, para os corretores de seguros é importante conhecer os ramos e soluções que mais vem chamando a atenção dos segurados. Isso porque o brasileiro está buscando mais proteção e vem se conscientizando cada vez mais sobre o benefício de se sentir protegido nos momentos de vulnerabilidade.

Vida, Residencial e Viagem

Marcus Vinicius de Farias, gerente do Departamento de Ramos Elementares da YIA Broker Corretora de Seguros, afirma que os ramos de Vida, Residencial e Viagem têm crescido em 2024. A demanda se explica por diferentes fatores, mas principalmente pela conscientização da população.

O Seguro de Vida tem projeção de alta de 15% pela CNseg. Para ele, esse produto vem numa crescente desde a pandemia. “As pessoas ficaram mais conscientes da importância, dos benefícios agregados; as seguradoras têm cada vez mais incorporado ao produto assistências para aumentar a atratividade e também a divulgação. Antes era um tabu falar sobre seguro de vida, hoje os clientes recebem e falam sobre o tema abertamente. Até o momento tivemos uma procura e êxito 32% maior do que em 2023”, ressalta.

Da mesma forma que o Seguro Habitacional que tem previsão de alta de 13% em 2024. Esse produto tem se mostrado uma oportunidade para os corretores porque o setor imobiliário está aquecido devido ao aumento de crédito e financiamentos (Banco Central). “A procura pelo Residencial também aumentou, principalmente após a catástrofe no Rio Grande do Sul. Nosso crescimento até o momento foi de 13% em relação a 2023”, conta Marcus Farias.

Há também uma boa expectativa de contratação de seguro viagem para a temporada de 2024/2025 com a alta do turismo. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê alta de 2,9% para o turismo no Brasil em 2024. Já o site de viagens Decolar revelou um levantamento indicando um aumento de 52% nas buscas por hospedagens em destinos nacionais, comparado ao mesmo período de 2023.

A corretora de seguros em que o Marcus Farias atua teve crescimento de 16% do Seguro Viagem em relação a 2023. “O aumento tem sido linear ao longo dos últimos anos, também impactado pelo pós Pandemia, que reforçou a necessidade de se preparar para imprevistos, especialmente relacionados à saúde e pelo aumento da conscientização dos viajantes para esse tipo de seguro”, diz.

Seguro Auto

Com a melhora da economia do país, que alavanca a aquisição de veículos novos e seminovos, há também alta na venda de seguros de automóveis. Como os emplacamentos de veículos têm aumentado no Brasil em 15,9% no acumulado do ano (FENABRAVE), cresceu também a procura dos clientes nas corretoras. Caroline Rueda, CEO da RuedaCare Seguros, diz que na sua corretora a alta geral no ano foi de 189%”, afirma.

