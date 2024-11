Bradesco Saúde é campeã do 27º Top of Mind de RH

Operadora foi a vencedora da categoria Convênio Assistência Médica / Seguro Saúde, além de ficar na lista geral das 5 mais votadas – A Bradesco Saúde acaba de conquistar mais um prêmio em 2024: o 1º lugar no 27º Top of Mind de RH, na categoria Convênio Assistência Médica / Seguro Saúde. Além do destaque no segmento, a operadora também ficou entre as cinco empresas mais votadas na lista geral da premiação, que considera as participantes de todas as categorias.

Na cerimônia de premiação, realizada em São Paulo no fim de outubro, a Bradesco Saúde foi representada pelo superintendente sênior de Negócios da Regional São Paulo, Rodrigo Moreno, e pelo superintendente comercial Adriano Miranda.

“Este prêmio é muito especial, pois reflete a escolha dos profissionais de RH, especialistas em pessoas e na gestão de benefícios dentro das organizações. Um reconhecimento que mostra como a Bradesco Saúde tem conseguido ser relevante para essas empresas, contribuindo para o bem-estar de seus colaboradores e familiares com uma assistência médico-hospitalar reconhecida pela qualidade”, destaca Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde.

Promovido pelo Grupo TopRH, o Top of Mind de RH é resultado de votação em duas etapas, com a participação de profissionais de Recursos Humanos, que elegeram as marcas e os profissionais de destaque para o setor. Ao final, 155 marcas e profissionais concorreram à premiação, em 31 categorias. Nesta edição, a premiação teve recorde de votos, com mais de 17 mil RHs ativos.