Seguro para celular de jovens vai além da proteção tradicional

*Por Tatiany Martins, vice-presidente comercial e de marketing da Pitzi – Com a chegada do fim do ano e as datas comemorativas, muitos pais consideram dar um celular como presente para os filhos. A prática tem se tornado muito comum, já que as crianças e adolescentes têm acesso a esses dispositivos cada vez mais cedo. Recente pesquisa do Mobile Time, em parceria com a Opinion Box, revelou que 49% das crianças entre zero e 12 anos no país já possuem um celular, número que aumentou significativamente após a pandemia, impulsionado pelo ensino remoto.

Como diz o ditado: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É aí que entra a importância do seguro para o celular da criança. A proteção para celular proporciona tranquilidade, permitindo que os pais se sintam seguros ao investir em tecnologia para os pequenos.

Danos e segurança online

Os celulares são dispositivos frágeis e suscetíveis a diversos tipos de danos, como quebras acidentais ou por imersão em líquidos. Além de cobrir esses possíveis danos, o seguro para celular oferece proteção contra roubo, furto e perda, sendo a última cobertura um diferencial da Pitzi que os demais seguros tradicionais não incluem. Também vale lembrar que o seguro só pode ser contratado por maiores de 18 anos, então o contrato só poderá ser feito em nome dos pais ou representante legal.

Outra questão importante é a segurança online. Com o acesso a aplicativos, redes sociais e outras plataformas digitais, a privacidade das crianças e adolescentes se torna uma grande preocupação dos pais. Além de proteger o aparelho com o seguro, é imprescindível que os responsáveis eduquem os jovens sobre os riscos da Internet e a importância de manter as informações pessoais seguras.

Oportunidade para o varejo

A proteção para celulares de crianças é uma oportunidade ainda pouco explorada pelo comércio. Com o aumento das vendas de dispositivos para o público infantil, oferecer seguros agrega valor à venda e aumenta a margem de lucro. Além disso, ao incluir esse serviço no pacote, os comerciantes podem construir uma relação de confiança com os pais, que se sentirão mais seguros para investir em tecnologia para os filhos.

A estratégia pode ajudar varejistas a se destacarem da concorrência, sinalizando comprometimento com a segurança e o bem-estar das famílias. À medida que os pais se tornam mais conscientes dos riscos associados ao uso de celulares, a demanda por seguros tende a crescer, fazendo desta uma área promissora para o setor.

