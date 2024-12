Circuito Corretores em Ação, organizado pelo Sincor-MG, fecha ciclo itinerante com saldo bastante positivo

Durante o ano, seis eventos contemplaram as principais regiões do estado – O título traduz com fidelidade o fiel retrato do circuito itinerante ‘Corretores em Ação’, organizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG). Durante o ano, seis eventos contemplaram as principais regiões do estado. A primeira etapa foi realizada em Belo Horizonte, no mês de maio. Na sequência o Corretores em Ação passou por Ipatinga em junho, Pouso Alegre em agosto, Juiz de Fora em setembro, Montes Claros em novembro e, por fim, em Uberlândia, segunda maior cidade do estado, em dezembro.

Sucesso de crítica e público, o circuito Corretores em Ação promoveu a integração entre centenas de profissionais corretores de seguros, executivos de seguradoras, assessorias, entidades e diversas prestadores de serviço que atuam diretamente no segmento de seguros. Os encontros, sempre cercados de energia positiva e alto astral, foram conduzidos com maestria pelo presidente do Sincor, Gustavo Bentes, e seu timaço de diretores e embaixadores. A dinâmica e a interação deram o tom aos encontros. A apresentação e debate dos temas, todos pertinentes, como por exemplo: inovações tecnológicas, tendências de mercado, legislação e estratégias de crescimento, ocuparam a grade de trabalho em todas as edições.

Patrocinadores e parceiros estratégicos

As companhias Allianz, Tokio Marine, Capemisa e Bancorbrás, patrocinadores master da entidade, marcaram presença em todas as edições com seus diretores e gerentes regionais, ações que reforçaram e intensificaram ainda mais a relação, aproximação e consequente geração de negócios. Alexandro Barbosa, diretor comercial regional da Allianz e, também, diretor do Sindseg-MG/GO/MT/DF, fez questão de parabenizar o Sincor pelas iniciativas em prol dos corretores mineiros e do próprio segmento de seguros como um todo. A mesma menção partiu do escritório Rossi Advogados Associados, que estava com o staff completo no encontro em Uberlândia para tirar dúvidas sobre regulações da Susep, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Registro de Marca, entre outros.

Conexão e engajamento

Para Gustavo Bentes, presidente do Sincor, o significado do projeto é gigantesco, já que a presença em diversas regiões do estado durante o ano de 2024 demandou muito esforço e dedicação de todos os diretores, embaixadores, colaboradores e parceiros da entidade. “O circuito Corretores em Ação engajou fomentou, enriqueceu, fortaleceu, gerou amplitude, capacitação e muitas oportunidades de negócio aos corretores. Prova disso é que durante a jornada de eventos, foram entregues mais de 980 leads às seguradoras. Um esforço descomunal, mas que valeu cada gota de suor para entregar sempre o melhor” comemora Bentes.

Na mesma linha de sensação de dever cumprido, Divino de Paula Ferreira, vice-presidente do Sincor-MG, exalta o resultado do circuito durante a última etapa do Corretores em Ação. “A sinergia que pudemos experimentar desde a primeira etapa em Belo Horizonte, passando por outras regiões estratégicas, até o fechamento aqui em Uberlândia, é a certeza do sucesso do circuito”. Divino também aproveitou a ocasião para ressaltar a eficiência da Ouvidoria do Sincor-MG, órgão capitaneado por ele. “Reativamos este serviço na entidade e, em pouco tempo, atingimos um alto índice de resoluções efetivas.”

Em breve, o Sincor -MG deve anunciar por meio dos seus canais oficias de comunicação a recheada grade de eventos para 2025. E vem grandes novidades por aí… A promessa é de formatos cada vez mais encorpados e abrangentes. “Vamos seguir na luta para engajar e capacitar mais e mais os corretores de seguros do Estado de Minas Gerais. Este é o nosso compromisso, afinal, a responsabilidade é nossa!”, finaliza Bentes.