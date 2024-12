Allianz Partners prevê mais de 60 mil atendimentos em operação de fim de ano

Operação 2024/2025 ocorre entre 20 de dezembro e 8 de janeiro nas regiões mais buscadas pelos turistas – Historicamente, milhões de viajantes colocam o pé na estrada para aproveitar as festas de fim de ano em cidades do interior ou no litoral. Em 2023, segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), foram mais de 5,2 milhões de veículos nas rodovias estaduais paulistas.

Para se preparar para o aumento da demanda, a Allianz Partners, líder mundial em serviços de assistência 24h, anunciou nesta semana que contará com uma operação especial de atendimento para o período de final de ano 2024/2025.

Utilizando como base de cálculo para o dimensionamento de estrutura os volumes de serviços históricos do período anterior (final de ano 2023), a operação de 2024/2025 ocorrerá entre 20 de dezembro e 8 de janeiro, com uma expectativa de mais de 62 mil atendimentos de serviço de reboque no período de 20 dias.

“Contaremos com reforço no serviço de reboque nos litorais e interior de cinco regiões do país, com a expectativa de um aumento nos atendimentos de 7% a 10% em comparação a 2023. Toda a organização da estrutura de atendimento está sendo alinhada desde já com os nossos prestadores para que a operação seja um sucesso, entregando a excelência e agilidade de sempre aos nossos clientes”, revela Leonardo Gava, Diretor Executivo de Operações da Allianz Partners Brasil.

Durante os meses de setembro e outubro foram realizadas visitas técnicas aos prestadores locais de cada uma das cidades participantes da operação de final de ano, com o objetivo de organizar todos os detalhes e processos de atendimento da operação, considerando os pátios de apoio e a quantidade de deslocamentos em cada uma das regiões.

A operação especial de fim de ano da Allianz Partners Brasil irá acontecer no litoral e interior do Estado de São Paulo e nos litorais dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina.

