Bradesco Vida e Previdência registra crescimento superior a 190% em seguros de vida para pessoas jurídicas

Companhia reformulou o seu portfólio de produtos e passa a atender de microempreendedores individuais a grandes empresas – A Bradesco Vida e Previdência registrou um aumento de 192% nos prêmios emitidos em sua carteira de seguro de vida para pessoas jurídicas nos primeiros nove meses de 2024, alcançando um faturamento de R$ 109 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado. Para Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da companhia, o crescimento significativo demonstra a força do portfólio de soluções PJ, que atende de maneira estratégica as necessidades de pequenas, médias e grandes empresas.

“Temos investido fortemente em soluções empresariais. Recentemente, lançamos o Seguro de Vida Empresarial Flexível Bradesco MEI, permitindo que microempreendedores individuais adquiram uma apólice de vida, com a possibilidade de extensão para um funcionário. O objetivo do produto é atender às necessidades de quem trabalha de forma independente, proporcionando uma maior segurança a esses profissionais”, ressalta Castello.

Ainda segundo o executivo, o lançamento está alinhado com o crescimento exponencial do empreendedorismo nacional nos últimos anos, proporcionando segurança, planejamento e um processo ágil de contratação para atender às necessidades de quem empreende. Somente em 2024, foram criados no Brasil, 3,3 milhões de novos negócios, sendo que aproximadamente 3,2 milhões são classificados como MEI, aponta o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em outra ponta, a companhia também atualizou o Empresarial Flexível Pessoa Chave. O produto, que minimiza os impactos financeiros e/ou patrimoniais em razão do falecimento de um dos sócios da empresa, passou a incluir diretores e oferecer cobertura vitalícia por invalidez permanente ou doenças graves até os 75 anos. Completando o portifólio PJ, o Empresarial Flexível Capital Global é um seguro de vida em grupo destinado a pequenas e médias empresas, que oferece duas modalidades de contratação: vida em grupo e acidentes pessoais coletivos. Com coberturas e assistências personalizáveis, as empresas podem adequar o produto às suas singularidades.

