Participe dos próximos eventos da Agência Seg News (CCPSegNews)!

Dias 19 e 21 de Agosto (19h00 ás 21h00): Curso Básico EAD (Ao Vivo) de Seguros Aeronáuticos

Dia 29 de Agosto (14h00 ás 19h30) – I Congresso Brasileiro de Seguro Garantia (On Line)

Dias 02 e 04 de Setembro (19h00 ás 21h00) – Curso Básico EAD (Ao Vivo) de LGPD em Contratos de Seguros

Dia 22 de Outubro (9h00 ás 17h30) – Meeting Tech News Insurance 2025 (Presencial)

AGENDA:

CURSO BÁSICO EAD DE SEGUROS AERONÁUTICOS

Data: 19 e 21 de Agosto de 2025 – Das 19h00 ás 21h00 – GoogleMeet

Professora: Dra. Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

*Advogada com ampla formação e atuação nas áreas de Direito Contratual, Direito Digital, LGPD, Mediação

e Direito Aeronáutico. Docente, autora de livros e artigos jurídicos. Membro de diversas comissões da OAB/SP e da APDADOS.

*Inscrições: R$ 180,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-basico-ead-seguros-aeronauticos/

I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE

LIVRO AO VIVO: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

*Publicação da EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News

Data: 29 de Agosto de 2025 – Das 14h00 ás 19h30 – GoogleMeet

*Inscrições: R$ 150,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

.Inclui o e-book como cortesia

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-congresso-brasileiro-de-seguro-garantia/

CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS

Data: 02 e 04 de Setembro de 2025 – Das 19h00 ás 21h00 – GoogleMeet

Professora: Dra. Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

*Advogada com ampla formação e atuação nas áreas de Direito Contratual, Direito Digital, LGPD, Mediação

e Direito Aeronáutico. Docente, autora de livros e artigos jurídicos. Membro de diversas comissões da OAB/SP e da APDADOS.

*Inscrições: 160,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-basico-lgpd-em-contratos-de-seguros/

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 – PRESENCIAL

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

Data: 22 de Outubro de 2025 – 9h00 ás 17h30

Local: Espaço Paulista de Eventos (Auditório Júpiter) – Av. Paulista, 807 – 17o Andar

Inscrições: R$ 290,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/

WORKSHOP EAD DE DIREITO DO SEGURO – NOVO MARCO LEGAL (GRAVADO – PLATAFORMA)

A Nova Lei do Seguro – Lei n. 15.040/2024 X Principais mudanças em itens relevantes do Contrato de Seguro.

Carga Horária: 9 Horas

Não conseguiu assistir Ao Vivo? Não tem problema, o conteúdo do Workshop está à sua disposição na Plataforma de Capacitação Profissional Seg News. São 6 painéis (9 horas total) com temas relevantes do Novo Marco Legal do Seguro, que entra em vigor na primeira quinzena de dezembro. Com Cerificado emitido pela Plataforma.

Faça a sua assinatura no link:

https://agenciasegnews.eadplataforma.app/curso/workshop-direito-do-seguro-nova-lei-do-seguro