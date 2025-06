CCPSegNews lança CURSO WHATSAPP PRO: COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

O curso será apresentado pela experiente Márcia Mitsue Shimizu no formato on line no dia 12 de agosto. É uma profissional que atua como consultora de expansão de negócios, gestão de equipes de vendas, treinamento, marketing e produtos no mercado segurador e imobiliário. Possui mais de 45 anos de experiência.

Confira o programa do curso e faça a sua reserva!

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CURSO WHATSAPP PRO: COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

Facilitadora: Márcia Mitsue Shimizu

Data: 12 de Agosto 2025 – Das 19h30 ás 21h30

Plataforma GoogleMeet

Inscrições:

Investimento: R$ 160,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Transferência Bancária ou Boleto

Sobre Márcia Mitsue Shimizu:

Atua como consultora de expansão de negócios. Em uma carreira profissional que conta mais de 45 anos, sua experiência soma gestão de equipes de vendas, criação e

aplicação de treinamento, marketing e produtos no mercado segurador e imobiliário.

Objetivo

Capacitar os participantes no uso do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação profissional eficaz, promovendo interações claras e orientadas a resultados.

Conteúdo Programático

Módulo 1: Fundamentos da Comunicação no WhatsApp

1. Os Desafios da comunicação via texto (ausência de tom, expressão facial e corporal);

2. O uso do WhatsApp no Brasil (engajamento, mensagens de voz, figurinhas, enquetes).

o Impactos do uso excessivo e remoto (riscos de burnout e ansiedade).

3. Evolução da Comunicação:

o Cartas, telefone, telex, fax, e-mail e smartphones.

o Como a evolução da tecnologia impactou nossas expectativas e hábitos

de comunicação.

4. Barreiras Multigeracionais na Comunicação Digital:

o Diferenças entre gerações na interpretação de mensagens, emojis e abreviações.

Módulo 2: Profissionalismo e Etiqueta na Interação via WhatsApp

1. A Primeira Impressão é a Que Fica:

A importância da foto de perfil profissional e confiante.

2. Iniciando e Mantendo a Conversa:

o Estratégias para iniciar uma conversa e se destacar (“Como vai, Fulano?”).

o A importância de ser específico e relevante nas mensagens.

o Solicitação de permissão para contato contínuo.

3. Estrutura e Clareza da Mensagem:

o Tamanho ideal da mensagem (160 caracteres) e a técnica de “fatiamento”.

o Foco em um objetivo único por mensagem.

o Contextualização: evitando mensagens vagas (“Me liga”).

4. Gerenciamento e Boas Práticas:

o Aviso de recebimento: a importância de reconhecer a mensagem, mesmo sem resposta imediata.

o Horários apropriados para envio de mensagens profissionais.

o Como solicitar feedback educadamente.

o A importância da escrita clara e correta (revisão e vocabulário).

o Por que evitar mensagens de voz em contextos profissionais.

Módulo 3: Desenvolvendo a Empatia na Comunicação Digital (Bônus)

1. Conceito e Tipos de Empatia:

o Definição de empatia: compreender e sentir as emoções dos outros.

o A visão propositiva da empatia (lembrar de experiências pessoais).

o Diferenciação entre simpatia, empatia e compaixão.

2. Pilares para o Desenvolvimento da Empatia:

o Curiosidade Genuína: Ser interessado para ser interessante.

o Atenção Plena: Observar linguagem corporal (presencial), tom de voz (telefone) e sinais no WhatsApp (foto de perfil, uso de emojis).

o Encontrando Semelhanças: O exercício do “somos todos…”

o Postura Empática: Contato visual e linguagem corporal aberta.

o Zona Livre de Julgamento: Ouvir sem presumir, incentivar a abertura.

o Compreendendo a Perspectiva do Outro: Esforçar-se para entender as motivações e o contexto de vida.

o Atenção ao Não Dito: O poder do silêncio e como abordá-lo.

o Evitando Absolutos: A importância de uma comunicação positiva e personalizada.

o Vantagem Competitiva: Imaginar as motivações alheias.

o Linguagem de Conexão: Referir-se a si mesmo como “Nós”.

3. Estratégia de Ensino: exposição

* Recursos Audiovisuais: Utilização de slides e trechos de vídeos.

* Sessões de Perguntas e Respostas (Q&A): espaço aberto para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências.

Inscrições:

Investimento: R$ 160,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Transferência Bancária ou Boleto

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

WhatsApp:

E-mail: