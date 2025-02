Alexandre Gomes e Kiko Bernardone participam de Live promovida pela Seg News

Os locutores Alexandre Gomes (Kiss FM) e Kiko Bernardone (Rádio Atlântica FM) estarão on line no evento “SEG NEWS LIVE – PARA SE COMUNICAR BEM” para falar

sobre a importância e também compartilhar dicas sobre a produção de conteúdo áudio e vídeo para Podcast. Em abril teremos um Curso de Locução & Produção de Podcast com eles.

SEG NEWS LIVE – PARA SE COMUNICAR BEM!

Plataforma GoogleMeet – Data: 14 de Março de 2025 – 19h00

Com os locutores e professores:

Alexandre Gomes – Kiss FM SP e SENAC

Kiko Bernardone – Rádio Atlântica FM e SENAC

Uma live que tem como objetivo destacar pontos importantes para os seus projetos de comunicação (Podcast). Com grande experiência profissional e no

campo do ensino, Alexandre Gomes e Kiko Bernardone vão compartilhar informações relevantes durante esse evento!

Participação Gratuíta e com um Brinde:

Desconto de 10% nas inscrições para o Curso de Locução & Produção de Podcast (12 de Abril de 2025 – 9h00 ás 16h00)

Informações:

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 934157357

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br