Agenda da Agência Seg News tem novos eventos e se aproxima do Prêmio!

Comemorando 20 anos de atuação , a Agência Seg News e o Centro de Capacitação Profissional Seg News seguem inovando e acompanhando as tendências do mercado. Nossa programação entre março e maio conta com eventos sobre temas como: Seguro Garantia, Lucros Cessantes, Garantia Judicial, Regulação de Sinistros Patrimoniais (Property), Seguro de Transportes de Cargas e a 19a Edição do Prêmio Seg News!

AGENDA CCPSEGNEWS – CONHECIMENTO É FUNDAMENTAL!

MARÇO, ABRIL & MAIO

I SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO – GARANTIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Impactos e Oportunidades no Seguro Garantia com a Nova Lei de Licitações

Data: 27 de março de 2025 – Das 9h00 ás 12h30 (Evento Híbrido)

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

On Line: Plataforma GoogleMeet

I WORKSHOP SEG NEWS DE SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

I Workshop Seg News de Seguros de Lucros Cessantes

Conceitos Básicos, Coberturas e Regulação de Sinistros

Data: 27 de Março de 2025 – Da 14h30 ás 18h00

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

Também pela Plataforma GoogleMeet

I CURSO SEG NEWS DE SEGUROS PARA TRANSPORTADORES – LEI 14.599

ASPECTOS RELEVANTES: NOVAS REGRAS E OBRIGATORIEDADES QUE ERAM FACULTATIVAS…

Professor: Marcelo Silva – Gestor Comercial e Técnico do Grupo Solo Brasil

Datas: 14 e 16 de Abril de 2025 – Das 19h30 ás 21h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

V JORNADA SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL

Perspectivas de Mercado com as novas alternativas de garantias!

Data: 30 de Abril de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento Híbrido:

Local: AGS4 Offices – Rua Prof. Ernest Marcus, 65 (Trav. da Av. Dr Arnaldo – A 500 metros do Metrô Clínicas)

Formato On Line – Plataforma GoogleMeet

I FÓRUM SEG NEWS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGUROS PATRIMONIAIS

O Processo de Regulação, Tecnologia e a Nova Lei de Seguros…

Data: 30 de Abril de 2025 – Das 14h30 ás 17h30

Evento Híbrido:

Local: AGS4 Offices – Rua Prof. Ernest Marcus, 65 (Trav. da Av. Dr Arnaldo – A 500 metros do Metrô Clínicas)

Formato On Line – Plataforma GoogleMeet

PRÊMIO SEG NEWS 19a EDIÇÃO

XIX Prêmio Seg News – Destaques do Setor de Seguros & Tecnologia

20 Anos da Agência Seg News

Data: 30 de Maio de 2025 – Presencial & On Line

Local: Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo

Rua Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

