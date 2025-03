Mercado de saúde ganha novas possibilidades com parceria entre Simetria Brasil, Amil e Supermed

A Simetria Brasil, referência em vendas para a Amil em Minas Gerais e uma das principais plataformas e assessorias do Brasil, anuncia nova fase de sua parceria estratégica com a operadora. A empresa passa a ser uma das responsáveis exclusivas pela comercialização do plano coletivo por adesão para pessoa física, modelo inovador que amplia o acesso à saúde suplementar no Estado.

Por meio da parceria, a Simetria Brasil oferecerá o plano da Amil administrado com pela Supermed, uma das administradoras de benefícios que mais crescem no Brasil e é líder de mercado no Rio de Janeiro. Além disso, o Grupo Simetria, por meio da Benefício Intelectual, disponibilizará assessoria especializada nas vendas, garantindo suporte completo aos corretores e parceiros comerciais.

O diretor de Operações da Simetria Brasil, Leonardo Falcão, reforça a importância do novo modelo e lembra que a empresa atingiu a categoria máxima de relevância para a Amil, sendo reconhecida como corretora 5 estrelas. “Temos um time altamente qualificado, e esse reconhecimento se estende também aos nossos coordenadores comerciais, Júlia Fagundes e Darjan Duarte, além de diversos corretores parceiros que conquistaram essa classificação de excelência”, destaca.

Para Falcão, a novidade representa um marco para o mercado de saúde suplementar. “O Grupo Simetria Brasil, incluindo a Simetria Prime e a Benefício Intelectual, já lidera as vendas da Amil em Minas Gerais. Agora, com o lançamento do plano coletivo por adesão, conseguimos atender um público ainda mais amplo, oferecendo uma opção de qualidade para quem não possui CNPJ, mas busca segurança e proteção para sua saúde e de sua família”, garante.

A nova modalidade fortalece a atuação da Simetria Brasil e traz oportunidades para os corretores, que passam a contar com um portfólio ainda mais diversificado. “O mercado mineiro agora tem à disposição um modelo de plano de saúde coletivo por adesão que reúne a expertise e a solidez de três grandes referências do setor. Estamos criando possibilidades de negócios e ampliando o acesso à saúde suplementar”, acrescenta Falcão.

Os planos oferecidos incluem as redes Prata, Ouro e Platinum da Amil, garantindo alto padrão de qualidade e rede de atendimento robusta para os beneficiários. “Com essa parceria, conseguimos atender a uma demanda crescente por produtos acessíveis, trazendo mais alternativas para clientes e corretores. Nossa expectativa é consolidar a Simetria Brasil como líder nesse segmento, sempre focando no melhor atendimento e suporte”, reforça o diretor.

O evento de lançamento, realizado no dia 13 de março, em Belo Horizonte/MG, reuniu mais de 300 convidados e contou com a presença de executivos da Amil, da Supermed e das empresas do Grupo Simetria, como Simetria Prime e Benefício Intelectual.

“O encontro foi um grande sucesso e simboliza o início de uma nova fase para o mercado mineiro de saúde suplementar. Estamos entusiasmados com os impactos positivos que essa parceria trará para corretores, clientes e para o setor como um todo”, finaliza Leonardo Falcão.

Foto: Executivos da Simetria Brasil, Amil e Supermed celebram parceria em evento que reuniu 300 convidados, em Belo Horizonte/MG