CCPSegNews lança novos Programas de Capacitação em Garantia, Patrimoniais, RC e Transportes.

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EM SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RC)

I MÓDULO: CURSO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE CIVIL & SEGUROS (Carga Horária: 10 Horas)

II MÓDULO: CURSO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (Carga Horária: 04 Horas)

Carga Horária Total: 14 Horas

Investimento: R$ 380,00

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EM SEGURO SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

4 MÓDULOS – I- GARANTIA, CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA; II – ANÁLISE DE BALANÇOS; III – NOVA LEI DE LICITAÇÕES; IV – CIRCULAR 662

(GRAVADOS E ENVIADOS VIA LINK AOS ASSINANTES – COM CERTIFICADO)

Carga Horária Total: 29 Horas

Investimento: R$ 580,00

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGURO GARANTIA

GARANTIA JUDICIAL & GARANTIA PERFORMANCE (GRAVADO)

Carga Horária Total: 05 horas

Investimento: R$ 195,00

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EM SEGUROS PATRIMONIAIS, SINISTROS & RESSEGURO

*I Módulo : CURSO EAD SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS PATRIMONIAIS (Carga Horária: 04 Horas)

*II Módulo: FÓRUM EAD NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGUROS PATRIMONIAIS

DESTAQUES: SINISTROS DE INCÊNDIO, DETECÇÃO DE FRAUDES E DANOS ELÉTRICOS (Carga Horária: 03 Horas)

*III Módulo: CURSO BÁSICO DE RESSEGUROS (Carga Horária:04 Horas)

Carga Horária Total: 11 Horas

Investimento: R$ 320,00

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EAD EM SEGUROS & REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

I Módulo : ASPECTOS COMERCIAIS, CONDIÇÕES GERAIS, COBERTURAS BÁSICAS, RCTR-C, RCT-DC, SINISTROS

II Módulo: REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTE DE CARGAS

Carga Horária:I Módulo – 12 Horas, II Módulo 03 Horas – Total: 15 Horas

Investimento: R$ 290,00

