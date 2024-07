Nova diretoria da Aconseg-RJ toma posse em 14 de agosto

A entidade vai reunir as suas associadas, seguradoras parceiras, entidades do mercado e jornalistas especializados em seguros – A nova diretoria eleita para o biênio 2024/2026 será composta por: Presidente, Luiz Philipe Baeta Neves; 1º Secretário, César Augusto Braga; 2º Secretário, Gilberto Villela; 1º Tesoureiro, Joffre Nolasco Pinto Filho; 2ª Tesoureira, Jaqueline Duarte dos Santos Rocha.

A celebração da posse será realizada no dia 14 de agosto, às 12h30, na Churrascaria Fogo de Chão, em Botafogo. Os convites já foram distribuídos e as confirmações precisam ser feitas até o dia 1º de agosto.

Fôlego – Ao assumir o seu terceiro mandato presidencial Luiz Philipe Baeta Neves destacou que: “Entro para comandar a Aconseg-RJ com a disposição de um atleta olímpico que deseja unir forças em prol de novas conquistas e alcançar vitórias memoráveis para mostrar que, as assessorias reunidas pela pioneira Aconseg-RJ, são o melhor canal de produção do mercado. Desejo também interagir com todas as entidades do mercado para dar visibilidade e reconhecimento do mérito das nossas atividades, além de reforçar os nossos canais de comunicação para alcançar com efetividade e positividade todos os nossos públicos”.

Serviço:

Evento: Posse da nova diretoria da Aconseg-RJ (biênio 2024-2026)

Local: Churrascaria Fogo de Chão, Av. Nestor Moreira, s/n, Botafogo, Zona Sul do Rio.

Horário: às 12h30 às 16h

Os convites já foram distribuídos e as confirmações devem ser feitas até o dia 1º de agosto através dos e-mails comunicados no convite.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.