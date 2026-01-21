Carsystem reduz em 18% o volume de chamadas com inteligência artificial brasileira

Parceria com Vox Soluções automatiza a análise de 80 mil ligações mensais, melhora a eficiência operacional e eleva a experiência do cliente – A transformação digital no atendimento ao cliente acaba de ganhar um novo caso de referência no mercado brasileiro. A Carsystem, uma das maiores empresas de proteção e monitoramento veicular do país, com mais de 1 milhão de veículos protegidos, implementou um sistema de inteligência artificial que analisa 100% das interações relevantes em sua central de atendimento, gerando resultados expressivos em eficiência operacional e na satisfação do cliente.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Vox Soluções, permitiu que a empresa, que opera com mais de 600 atendentes distribuídos entre central de emergência, vendas, regularização e experiência do cliente, revolucionasse sua gestão de qualidade por meio da análise automatizada de 80 mil chamadas mensais com duração superior a três minutos.

“Nossa operação demandava uma solução tecnológica que nos desse volume e visibilidade para tomar decisões estratégicas baseadas em dados”, explica Eduardo do Vale Sousa, Gerente de Qualidade e Experiência da Carsystem. A empresa, já certificada com o selo RA1000 e campeã do Prêmio Reclame Aqui em 2023, 2024 e 2025, buscava avançar na compreensão precisa dos motivos das ligações para aprimorar seus processos.

A implementação das plataformas Vox Analytics e Vox Quality Monitor trouxe resultados significativos: redução de 18% no volume de chamadas, diminuição expressiva no tempo médio de atendimento e otimização de recursos operacionais. Um dashboard inovador de análise de silêncio durante as chamadas permitiu identificar e corrigir gargalos em sistemas e processos, resultando em atendimentos mais ágeis.

“A tecnologia nos permite enxergar onde atuar, o que precisa ser ajustado e onde há oportunidades de automação e melhoria. Hoje, tomamos decisões embasadas em dados, não mais em suposições”, destaca Sousa.

Entre os benefícios mais expressivos está a capacidade de identificar rapidamente tendências e necessidades dos clientes. Em um caso específico, a plataforma detectou um aumento significativo de chamadas sobre um tema particular, permitindo que a equipe de TI realizasse correções em apenas 24 horas – processo que anteriormente poderia levar semanas.

A solução também revelou insights estratégicos sobre o mercado. A análise das conversas identificou uma mudança no cenário competitivo, com clientes migrando de seguradoras tradicionais para a Carsystem, o que levou a empresa a adaptar seu treinamento de vendas e de retenção.

“Estamos desafiando as fronteiras do presente, com um olhar firme no futuro, moldando soluções que não apenas atendem, mas também transformam as expectativas do mercado”, afirma Fernando Ferreira, CEO da Vox Soluções.

O caso da Carsystem exemplifica como a inteligência artificial está redefinindo os padrões de atendimento ao cliente no Brasil. Com um motor próprio de transcrição e síntese de fala totalmente nacional, a tecnologia da Vox Soluções não apenas automatiza processos, mas também interpreta sentimentos e critérios subjetivos como cordialidade e empatia, gerando insights estratégicos em tempo real.

A Carsystem também utiliza a tecnologia da Vox Soluções para fortalecer sua cultura interna de reconhecimento. A empresa promove premiações mensais com base nos indicadores avaliados pela plataforma, emite certificados de qualidade de monitoria e destaca continuamente as boas práticas identificadas nas interações. Esse processo reforça o desempenho individual, incentiva a excelência no atendimento e cria um ciclo constante de valorização profissional.

A implementação representa uma mudança cultural significativa na gestão de qualidade, superando as limitações das auditorias tradicionais baseadas em amostras e reduzindo em até 90% o tempo de auditoria manual. O resultado é uma operação mais eficiente, com feedback imediato aos atendentes e melhoria contínua nos padrões de atendimento.

Números que impressionam:

80 mil chamadas mensais analisadas (interações acima de 3 minutos)

Redução de 18% no volume total de ligações

600 atendentes impactados pela tecnologia

1 milhão de veículos protegidos

Análise automatizada de 100% das interações relevantes

Sobre a Vox Soluções

Fundada em 2006, a Vox Soluções é uma empresa brasileira especializada em tecnologia e telecomunicações, com foco em transformar a voz em dados inteligentes para apoiar empresas em seus processos de atendimento e gestão. Com um time altamente qualificado, a Vox desenvolve e oferece soluções inovadoras em gravação de chamadas, monitoria de interações, Speech Analytics, inteligência artificial, IA generativa, biometria de voz e ferramentas de gestão de dados, atendendo a instituições financeiras, órgãos governamentais, call centers e empresas de diversos setores.

A empresa tem como missão entregar produtos e serviços que unem inovação, qualidade, flexibilidade e melhor custo-benefício, sempre em sintonia com as necessidades de seus clientes.

Com quase duas décadas de atuação e pioneirismo no mercado brasileiro, a Vox Soluções mantém o compromisso de oferecer tecnologia de ponta, suporte dedicado e integração social, desafiando o presente com foco no futuro.

Foto: Eduardo do Vale Sousa, Gerente de Qualidade e Experiência da Carsystem