Universal Assistance reforça liderança global na FITUR 2026

Empresa do Grupo Zurich marca presença na principal feira de turismo do mundo com foco no fortalecimento de parcerias na América Latina – A Universal Assistance, empresa líder em assistência ao viajante e integrante do Grupo Zurich, anuncia sua participação na 46ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR 2026). Reconhecido como um dos eventos mais relevantes do setor turístico mundial, o encontro será realizado de 21 a 25 de janeiro, no centro de exposições IFEMA, em Madri.

Nesta edição, a companhia terá uma presença de destaque, com foco no fortalecimento de parcerias estratégicas. Como parte de sua proposta de valor, a Universal Assistance contará com um espaço VIP exclusivo para clientes da América Latina, localizado no Pavilhão 3, estande 8A28. O ambiente foi cuidadosamente planejado para promover encontros qualificados em um espaço profissional e acolhedor.

“Participar de mais uma edição da FITUR reflete a solidez e o protagonismo que construímos na região. Em 2026, um ano de expansão para a Universal Assistance, nossa presença em Madri visa fortalecer alianças e seguir oferecendo soluções tecnológicas e inovadoras, alinhadas a um mercado que exige eficiência, previsibilidade e assistência global imediata”, afirma Fernando García Ruiz, CEO da Universal Assistance.

O evento contará com a participação de Fernando García Ruiz, CEO da Universal Assistance para a América Latina, e de Silvina García Fillol, Diretora Comercial de Canais Latam, que liderarão reuniões com parceiros estratégicos e representantes do setor.

A FITUR é o principal ponto de encontro global para profissionais, empresas e destinos turísticos, reunindo os principais players do setor para a geração de negócios e a definição das tendências que irão pautar o turismo ao longo do ano.

Sobre a Universal Assistance

Com mais de 40 anos de experiência, a Universal Assistance é referência em assistência integral a viajantes, oferecendo proteção e suporte em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Desde 2018, integra o Cover-More Group, divisão de seguro viagem e assistência do Zurich Insurance Group, um dos principais grupos seguradores multilinha do mundo, presente em mais de 210 países e territórios. Essa estrutura garante solidez, expertise internacional e capacidade de atendimento global. Anualmente, a Universal Assistance protege mais de 20 milhões de pessoas, atende mais de 500 mil casos e conta com mais de 600 mil usuários do aplicativo. Entre os principais serviços estão: assistência médica frente a doenças ou acidentes, teleassistência por videochamada, VIP Delay (acesso a salas VIP em casos de atraso de voo), Check-up de Bem-Estar com IA, suporte em caso de perda ou atraso de bagagem e outros benefícios. Presente em mais de 21 países nos cinco continentes, a Universal Assistance combina inovação, tecnologia e cuidado humano para garantir que cada viagem seja segura, ágil e sem preocupações. Para saber mais, acesse universal-assistance.com.

Foto: Fernando García Ruiz, CEO da Universal Assistance.