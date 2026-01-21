Alexadre Gomes confirmado no comando da entrega do Prêmio Seg News 2026!

O locutor da Kiss FM será o Mestre de Cerimônia do Prêmio Seg News. Ele participará, pela 3a vez consecutiva, do evento que sera realizado no dia 22 de Maio em São Paulo. Ele é um dos destaques da Rádio Kiss FM e também é professor de locução do Senac. Além da participação no evento, Alexandre informou que está trabalhando em um projeto pessoal que será divulgado em suas redes sociais e nos canais de comunicação e redes sociais da Agência Seg News. Aguardem!
Sobre o evento:
Prêmio Seg News
Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia
Auditório e Buffet Red Pepper Eventos (Instituto de Engenharia em São Paulo)
Rua Dr. Dante Pazzanezi, 120 (Ibirapuera – SP)
Data: 22 de Maio de 2026 – A partir das 19h00