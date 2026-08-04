Parceria entre ApliCap e T-UP completa dois anos fortalecendo a tecnologia da companhia

Aliança estratégica consolidou a gestão de TI da ApliCap, implantou sistemas de alta capacidade e reforçou a segurança e a conformidade das operações em um mercado altamente regulado – A trajetória de cooperação entre ApliCap e T-UP teve início há dois ciclos anuais, visando a governança de TI. Esta união estratégica busca internalização de fluxos operacionais, a dinamização de iniciativas tecnológicas e a estruturação do desenvolvimento sustentável da organização.

Com uma operação mais integrada, eficiente e alinhada às necessidades do negócio, a T-UP passou a liderar a gestão estratégica de TI da empresa. Nesse período, conduziu tecnicamente a implantação de dois sistemas estratégicos, responsáveis por suportar operações em larga escala, capazes de processar bilhões de títulos de capitalização anualmente. Como parte dessa transformação, também concebeu e implantou um barramento corporativo (middleware), responsável por integrar os diversos sistemas da companhia e de seus parceiros, aumentando a confiabilidade das integrações, a segurança das informações, a rastreabilidade dos dados e a capacidade de evolução da arquitetura tecnológica.

AZA parceria também promoveu a otimização de processos e a evolução das integrações entre sistemas, proporcionando uma troca de dados segura, confiável e aderente aos rigorosos requisitos de conformidade exigidos pelo mercado regulado em que a ApliCap atua. Esse trabalho envolveu a integração entre sistemas internos, plataformas de parceiros, instituições financeiras e fornecedores especializados, garantindo maior confiabilidade operacional em um ambiente de alta complexidade tecnológica. O fortalecimento da governança tecnológica ampliou a rastreabilidade das informações, aumentou a segurança operacional e deu suporte ao crescimento da companhia.

Outro resultado importante foi a expansão da atuação da ApliCap no mercado de Filantropia Premiável e Incentivo. A empresa tinha o interesse estratégico de ampliar sua presença nesse segmento, mas enfrentava desafios relacionados às integrações tecnológicas necessárias. Com a expertise da T-UP, essas barreiras foram superadas, permitindo a conexão com novos parceiros e a implantação de novas operações.

Marcio Jose Fritsch, diretor da ApliCap, ressalta que a parceria foi fundamental na evolução da companhia.

“Nossa decisão de iniciar essa parceria foi estratégica. Precisávamos de uma estrutura tecnológica preparada para acompanhar o crescimento da ApliCap, com segurança, agilidade e conformidade. Hoje contamos com sistemas robustos, capazes de processar bilhões de títulos por ano e garantir a confiabilidade necessária para atuar em um mercado altamente regulado.“

Para Carlos Eduardo, diretor da T-UP, o sucesso da parceria está na construção de uma base tecnológica sólida e segura.

“Nosso objetivo nunca foi apenas implantar tecnologia. Desde o início buscamos compreender profundamente o negócio da ApliCap e as particularidades do mercado de capitalização, um segmento altamente especializado e regulado. Esse entendimento nos permitiu construir soluções alinhadas à estratégia da companhia, fortalecendo sua governança, modernizando sua arquitetura tecnológica e criando uma base sólida para sustentar seu crescimento com segurança, eficiência e inovação.”

Ao completar dois anos, a parceria demonstra tecnologia, com eficiência operacional, segurança da informação e conformidade regulatória.

Sobre a ApliCap:

A ApliCap é uma empresa de títulos de capitalização que trabalha com soluções em capitalização para outras empresas, através de três modalidades: filantropia, premiável e incentivo. No mercado de Capitalização desde 2011, desenvolve seus produtos com transparência, seriedade e simplicidade, características que regem o relacionamento junto aos seus parceiros. Focada em desenvolver soluções rápidas, criativas e rentáveis de acordo com a necessidade apresentada, com uma estrutura sólida e pessoal especializado, a ApliCap dispõe de tecnologia avançada para garantir segurança e diferenciação.