Bradesco Capitalização lança Clube Max Pontos Dia dos Pais

Título sazonal oferece prêmios semanais de até R$ 625 mil, cashbacks e cupons exclusivos; vendas vão até 15 de agosto – A Bradesco Capitalização acaba de lançar o Clube Max Pontos Dia dos Pais, título sazonal que oferece prêmios semanais de até R$ 625 mil, além de garantir acesso exclusivo ao Max Club, portal de cashbacks e cupons de desconto para marcas parceiras.

O produto garante pontos Livelo que nunca expiram e pode ser adquirido a partir de R$ 40 mensais, no app Bradesco até o dia 15 de agosto. Já as ofertas exclusivas no Max Club vão até o dia 30 de agosto. Ele une sorteios atrativos, resgate integral ao final da vigência e uma experiência de consumo vantajosa, por meio do acesso a uma seleção de benefícios relevantes ao perfil dos clientes da companhia.

Sobre a Bradesco Capitalização

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua no mercado há quatro décadas seguindo uma política baseada na fidelização de clientes, qualidade no atendimento e oferta de produtos.