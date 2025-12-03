Simetria premia corretores na 1ª etapa da Campanha Autoridade em Vendas

A Simetria Brasil realizou, no dia 27 de novembro, eventos simultâneos de entrega das premiações da 1ª etapa da Campanha Autoridade em Vendas 2025/26, em Belo Horizonte (MG) e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As ações reuniram corretores classificados no ranking parcial e parceiros comerciais da plataforma.

A campanha, vigente de 1º de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, distribui ao longo de suas etapas prêmios como geladeiras side-by-side, notebooks, máquinas lava e seca, valores em dinheiro e 80 viagens para resorts no Nordeste — ampliando significativamente a oferta em relação à edição anterior. Além disso, mensalmente são entregues 36 kits churrasco para os melhores corretores CPF e corretoras PJ, além de colaboradores.

Na primeira etapa, foram entregues quatro geladeiras side-by-side aos primeiros e segundos colocados das categorias CPF e CNPJ. Além disso, sorteou-se dois notebooks: um para corretores pessoa física e outro para escritórios.

Segundo o diretor Comercial e de Operações da Simetria Brasil, Leonardo Falcão, a realização simultânea dos eventos reforça a abrangência e a importância da campanha. “O objetivo é reconhecer os principais produtores da Simetria nesta etapa e fortalecer o engajamento dos corretores. Reforçamos com o time a grandeza da campanha e apresentamos insights sobre o mercado e as oportunidades que surgem continuamente, ampliando as alternativas de qualidade que os profissionais podem levar aos clientes”, ressaltou.

O executivo destaca ainda que a campanha é “democrática”, valoriza o mérito e permite que os parceiros contem ainda com a sorte em todas as etapas. “Nosso objetivo é engajar o máximo de pessoas, unindo forças para um crescimento sustentável que reconheça sempre a performance e o comprometimento”, completou.

Responsável pela organização do evento, Débora Virgínia Rocha, gestora de Projetos da empresa, reafirmou que a etapa tem como foco reconhecer o empenho dos profissionais ao longo da campanha. “Reunimos corretores que se destacaram no ranking, seja pelas premiações alcançadas ou pela participação nos sorteios. A proposta é valorizar esse esforço contínuo e oferecer uma experiência compatível com o nível de dedicação apresentado durante todo o período. Encerramos reforçando a viagem para resorts no Nordeste, uma das entregas mais aguardadas pelos participantes”, disse.

Os encontros também contaram com a presença de executivos que representaram as operadoras de saúde e as administradoras de benefícios que patrocinam a campanha: Affiance, Allcare, Amil, Aurora Saúde, MedSênior, Plamedh, Qualicorp e Supermed.

Sobre a Simetria Brasil – Com mais de 2.600 corretores CPF e 700 escritórios parceiros CNPJ, a Simetria Brasil, com sede em Belo Horizonte (MG), é uma das maiores plataformas de vendas multimarcas do país. Atua nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e residenciais, consolidando-se como referência em apoio comercial e geração de negócios para o mercado de seguros e benefícios.

Foto: Equipe comercial e diretores da Simetria Brasil no evento de premiação, em Belo Horizonte/MG