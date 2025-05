Seguradora ALM une forças com o Projeto Dois Irmãos em prol dos ambulantes do Rio de Janeiro

A Seguradora ALM anuncia o apoio ao Projeto Dois Irmãos, uma iniciativa dedicada a transformar a vida dos trabalhadores ambulantes do Rio de Janeiro. A colaboração estratégica no fornecimento das camisas visa fornecer suporte essencial para as ações que se concentram em promover a dignidade, oferecer oportunidades de desenvolvimento e melhorar as condições de trabalho dessa importante parcela da população carioca.

O Projeto Dois Irmãos tem se destacado por sua atuação prática e humanitária, implementando ações como a doação de ferramentas de trabalho, apoio à construção de moradias e a criação de oportunidades de geração de renda sustentável para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa tem expandido seu alcance, beneficiando agora moradores de diversas regiões do Rio de Janeiro que enfrentam desafios semelhantes.

Luiz Souto, um dos líderes da iniciativa, explica com detalhes a atuação do Projeto Dois Irmãos. “Acreditamos que um lar seguro é a base de tudo. Nos dedicamos à construção de moradias, oferecendo um futuro mais estável. Nosso objetivo é criar oportunidades que gerem renda de forma sustentável, para que essas famílias conquistem sua autonomia. Expandimos a nossa atuação e levamos apoio também para moradores de outras regiões do Rio de Janeiro que enfrentam desafios semelhantes”.

Em uma atividade que visa fortalecer a atuação, a seguradora fará a doação de camisas que divulgam o projeto. Toda a receita obtida com a venda será destinada para os ambulantes em vulnerabilidade, o desenvolvimento dos trabalhadores informais cariocas. A colaboração visa fornecer recursos essenciais para as ações planejadas poderem expandir suas atividades, alcançando um número maior de profissionais que adquirem seu sustento nas ruas da cidade.

“Para a Seguradora ALM, é uma honra genuína caminhar ao lado do Projeto Dois Irmãos. O apoio reflete nos nossos valores de solidariedade, cidadania e inclusão social. Estar junto aos moradores do Leblon nesta jornada é essencial, para apoiar ações que realmente promovem a dignidade e a autonomia daqueles que lutam diariamente para garantir o básico com seu próprio esforço.”, declarou a head de Marketing, Cristiane Rassier.

A participação da companhia gera a conscientização junto ao setor privado sobre a importância de contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento econômico, em todos os segmentos da sociedade. “Ao apoiar o Projeto Dois Irmãos, a Seguradora ALM não investe somente em uma causa social, mas reconhece o papel desses trabalhadores na dinâmica da economia e da cultura carioca”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.