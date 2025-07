Rodobens homenageia quem move o Brasil em nova campanha para o Dia do Motorista

Com criação interna, ação celebra o protagonismo dos motoristas com filme no YouTube – Para celebrar o Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, a Rodobens lança sua nova campanha de marca que homenageia os profissionais que movem o Brasil. Com criação e estratégia desenvolvidas pela própria equipe de marketing da Rodobens e apoio da RCE Digital, a comunicação tem como objetivo reforçar a conexão emocional da marca com os caminhoneiros e motoristas profissionais, mostrando que a Rodobens é a parceira de todas as horas.

A peça principal é um filme inspirador, que narra a jornada de diferentes motoristas em suas rotinas, destacando o compromisso, a coragem e o impacto desses profissionais na vida de milhões de brasileiros. “Os motoristas são a força que mantém o Brasil em movimento, e na Rodobens temos o privilégio de acompanhar suas jornadas de perto. Sabemos que cada entrega vai além da carga, ela transporta histórias, sonhos e uma enorme responsabilidade. Por isto, nossa homenagem neste Dia do Motorista é um reconhecimento profundo à coragem, ao compromisso e ao propósito de cada um desses profissionais”, afirma Ronald Torres, Diretor de Marketing e Clientes da Rodobens.

A campanha está disponível no YouTube e a estratégia de mídia inclui impulsionamento e peças de sustentação nas redes sociais da Rodobens, garantindo presença constante ao longo da semana.

Assista ao filme completo: https://youtu.be/t3acgiQFnp8?si=YDoH_XRQqGa84PAT

Foto: Ronald Torres, Diretor de Marketing e Clientes da Rodobens.