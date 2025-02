Rodobens celebra 75 anos com campanha que reforça sua trajetória e compromisso com o futuro

Filme institucional “Em frente e à frente, sempre” estreia no intervalo do Fantástico e destaca o papel da empresa na realização de projetos de vida

Há 75 anos, a Rodobens acompanha a jornada de seus clientes, ajudando a transformar projetos em realidade. Para celebrar essa história de inovação e solidez, a empresa lança sua nova campanha institucional com o mote “Em frente e à frente, sempre”, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de soluções que impulsionam pessoas e negócios.

Criado pela agência FMD, o filme institucional estreia no próximo domingo, 23 de fevereiro, durante o Fantástico, na TV Globo, com inserções regionais subsequentes no TVTem Notícias (24) e no Bom Dia SP (25). Além da veiculação na TV e nas redes sociais, a campanha também terá um papel estratégico no fortalecimento da cultura corporativa, sendo exibida nos canais internos da empresa.

Confira o vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=48luFyWLu0A&feature=youtu.be

Um legado de evolução e proximidade

Com mais de sete décadas de atuação, a Rodobens construiu uma trajetória marcada pela inovação e pela confiança. Seu ecossistema de negócios abrange consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, além de uma sólida presença no varejo automotivo, representando marcas como Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz.

O filme institucional traduz essa jornada ao destacar a presença da Rodobens em momentos decisivos da vida de seus clientes. Mais do que estar ao lado, a empresa se mantém presente, acompanhando desafios, conquistas e novas oportunidades. Esse compromisso se renova a cada passo, consolidando a Rodobens como especialista na realização de projetos de vida.

“A Rodobens sempre caminhou junto aos brasileiros, viabilizando sonhos e oferecendo soluções inovadoras que transformam vidas. Esta campanha celebra nossa essência e reforça o compromisso de seguir inovando, com confiança e proximidade, para continuar sendo o parceiro ideal de nossos clientes e colaboradores”, afirma Ronald Torres, Diretor Executivo Marketing e Clientes da Rodobens.

Ao longo do filme, a narrativa reforça a missão da Rodobens de estar presente em todas as fases da jornada de seus clientes. Há 75 anos, a empresa compartilha conquistas e acompanha cada nova etapa, preparando-se para os desafios do futuro sem abrir mão de sua essência.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia reafirma, com essa campanha, seu compromisso de seguir à frente do mercado, impulsionando pessoas e negócios com inovação, solidez e excelência.